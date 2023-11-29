محافظ المنيا يتابع مهرجان "إبداع 12" ويحث الشباب على المشاركة بالانتخابات الرئاسية

أكد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا على أهمية رعاية المواهب الشابة من أبناء المحافظة ودعم كافة الأنشطة والمبادرات والمسابقات الساعية لاكتشاف المواهب والقدرات الابداعية وخاصة لدى شباب الجامعات والمعاهد العليا، لافتا إلى أن القيادة السياسية حريصة على وضع الشباب وطموحاتهم وآمالهم في مقدمة أولويات استراتيجية الدولة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة برعاية شخصية من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وحث المحافظ شباب المنيا على المشاركة الفعالة فى الانتخابات الرئاسية 2024 وأن يكونوا فى مقدمة الصفوف لرسم صورة مشرفة لمصر يشهد بها العالم، وتثبت للجميع أن شباب مصر قادر على ممارسة الديمقراطية وكافة الاستحقاقات الدستورية بما يليق بحاضر مصر وحضارتها.

كما تابع المحافظ الجهود التنسيقية مع جامعة المنيا للإعداد لمهرجان إبداع في نسخته الثانية عشرة لشباب الجامعات والمعاهد العليا وأكاديمياتها الحكومية والخاصة في المجالات الأدبية والعلمية والفنية والتي تنفذ على 3 مراحل بداية من شهر أكتوبر 2023 وتستمر حتى إبريل من العام المقبل تحت رعاية رئيس الجمهورية.

