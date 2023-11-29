الاحتلال يخترق الهدنة.. طائرات بدون طيار تحلق في أجواء رفح

ذكرت وكالة الصحافة الفلسطينية صفا أن طائرات حربية إسرائيلية بدون طيار حلقت في أجواء رفح.

جدير بالذكر أن الهدنة الاولي انتهت في تمام السابعة من صباح امس ولكن تم الاتفاق على تمديدها ليومين إضافيين أي للساعة السابعة صباح غدٍ الخميس.

وتنص الهدنة علي وقف جميع الأعمال العسكرية من كتائب القسام والمقاومة الفلسطينية وكذلك العدو الصهيوني طوال فترة التهدئة.

كما يتوقف الطيران المعادي عن التحليق بشكل كامل في جنوب قطاع غزة بالإضافة الي توقف الطيران المعادي عن التحليق لمدة 6 ساعات يومياً من الساعة الـ 10 صباحاً وحتى الــ 4 مساء في مدينة غزة والشمال.

ويتم الإفراج عن 3 أسرى فلسطينيين من النساء والأطفال مقابل كل أسير صهيوني واحد.

كما يتم يومياً إدخال 200 شاحنة من المواد الإغاثية والطبية لكافة مناطق قطاع غزة وكذا يتم يومياً إدخال 4 شاحنات وقود وكذلك غاز الطهي لكافة مناطق قطاع غزة.