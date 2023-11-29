حالة تشبع من الإنجازات.. بيبو يناقش مع لجنة التخطيط احتياجات الأهلي

عقد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، المشرف العام على الكرة، اجتماعًا اليوم مع لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، وعضوية زكريا ناصف، وبحضور حسام غالي، عضو مجلس الإدارة.

وشهد الاجتماع مناقشة كافة الأمور الخاصة بالفريق الأول على مدار الفترات الماضية، وعلى رأسها أسباب تباين المستوى والنتائج، وحالة التشبع بعد الإنجازات الكبيرة في الموسم الماضي، وعدم التركيز لدى بعض العناصر ، كما أن الأداء لا يتوافق مع طموحات النادي ومحبيه.

وعلم «صدى البلد»، أن بيبو ناقش مع لجنة التخطيط ملف المهاجم ورد فعل الجماهير الغاضبة من عدم التعاقد مع مهاجم قوي يليق باسم النادي الأهلي، خاصة أن الإصابات طاردت موديست في الفترة الماضية.

وعقب اجتماع لجنة التخطيط، عقد محمود الخطيب اجتماعًا آخر مع مارسيل كولر المدير الفني، وخالد بيبو مدير الكرة، وتحدث بوضوح عن كل الملفات المتعلقة بمنظومة العمل وتطبيق اللوائح، فضلًا عن الأسباب التي جعلت الفريق لا يقدم المردود المنتظر.

وشدّد على ضرورة إعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي سريعًا، وخلق دوافع جديدة، وتقديم ما يليق بالأهلي وقدرات لاعبيه وجهازهم الفني.