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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فيديو لافت.. نادين نجيم تثير الجدل بظهورها | شاهد

نادين نجيم
نادين نجيم

شاركت الفنانة نادين نسيب نجيم، فيديو جديد لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة. 

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وتألقت نادين نجيم، مرتديه فستان قصير وأنيق باللون الأسود ذا تصميم بسيط وناعم ليكشف عن جمالها ورشاقتها. 

ومن الناحية الجمالية أعتمدت نادين نسيب نجيم، في الماكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها. 

كما اختارت نادين نجيم، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز. 

وإليكم صور نادين نسيب نجيم 

نادين نادين نسيب نادين نسيب نجيم صور نادين نسيب نجيم اطلالات نادين نجيم

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