محافظ الدقهلية: 947 لجنة فرعية لاستقبال 4 ملايين مقترع بالانتخابات الرئاسية

قال الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إن أعمال لجنة المرور علي اللجان الانتخابية برئاسة اللواء وجدي الجرواني السكرتير المساعد للمحافظة مستمرة ومتواصلة وبمشاركة محسن طه، مدير عام المجالس واللجان بالمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية استعدادا للانتخابات الرئاسية المقبلة، كما تواصلت أعمال لجان المرور علي اللجان الانتخابية بالمراكز والمدن والأحياء بنطاق المحافظة للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الانتخابات الرئاسية، 2024 المقرر انعقادها أيام 10 و11 و12 ديسمبر القادم.

وقال "مختار" إن الدقهلية بها 24 لجنة عامة و947 لجنة فرعية و663 مقرا انتخابيا وإجمالي عدد الناخبين 4 ملايين و562 ألف ناخب تقريبا و 1,119 مغتربا.

وتابع محافظ الدقهلية، أن أعمال المرور علي اللجان الانتخابية بمراكز ومدن ميت غمر وبلقاس وميت سلسيل وشربين والمطرية والجمالية ومحلة دمنه والسنبلاوين والمنزلة ونبروه وأجا حيث تم التأكد من كافة التجهيزات اللازمة للعملية الانتخابية والعمل علي تذليل العقبات وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة باللجان لضمان سير العملية الانتخابية على أكمل وجه والتيسير علي المواطنين للإدلاء بأصواتهم.

ودعا المحافظ أبناء وشعب الدقهلية إلى المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة لنظهر للعالم مدى وعي الشعب المصري، مؤكدا على أن الدقهلية دائما تأتي في المقدمة فيما يتعلق بالاستحقاقات الدستورية والانتخابات وهذا ما أثبته أبناء الدقهلية في الأعوام الماضية.

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