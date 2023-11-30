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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

غير اللحوم والدواجن.. مصادر نباتيه للحديد

مصادر الحديد
مصادر الحديد

الحديد هو عنصر غذائي يأتي من نظامك الغذائي، فهو ضروري للعديد من الوظائف في الجسم، ومن أهمها الوقاية من فقر الدم، هناك حاجة إلى الحديد لصنع الهيموجلوبين، وهو جزيء موجود في خلايا الدم الحمراء ،يقوم الهيموجلوبين بنقل الأكسجين عبر جسمك.

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في حين أن جسمك يمكن أن يخزن الحديد، فإنه لا يستطيع أن يصنع الحديد، الطريقة الوحيدة للحصول على الحديد هي عن طريق تناوله

المصادر النباتية للحديد

الأطعمة النباتية التي تحتوي على الحديد غير الهيم يمكن أن تمنحك الحديد أيضًا.

إذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا نباتيًا، فستحتاج إلى تناول حوالي 80٪ من الحديد الإضافي لتلبية متطلباتك الغذائية، المصادر الجيدة تشمل:

الخبز المدعم بالحديد وحبوب الإفطار
المكسرات والبذور
فاكهة مجففة
المعكرونة والخبز الكامل
البقوليات – مثل الفاصوليا المختلطة والفاصوليا المطبوخة والعدس والحمص
الخضار ذات الأوراق الخضراء الداكنة – مثل السبانخ والبنجر الفضي والقرنبيط

الحديد الأكسجين الهيموجلوبين المصادر النباتية للحديد فاكهة مجففة

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