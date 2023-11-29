الناس التقيلة لسه مخرجتش.. تامر أمين يكشف معلومات مهمة عن تبادل الأسرى

قال الإعلامي تامر أمين إن هناك انباء تتردد عن مد الهدنة بين إسرائيل وفلسطين يومين آخرين بغزة.

واوضح، آمين من خلال برنامج اخر النهار المذاع على فضائية النهار أن غرض اسرائيل في مدة الهدنة هو الرهائن قائلا :" خاصة الناس تقيلة لسه مخرجتش" وهم الجنرالات واللواءات والعسكريين لم يتم خروجهم".

اسرائيل تريد مد الهدنة لخروج عدد أكبر من رهائنها والأسري

واشار تامر أمين إلى أن اسرائيل تريد مد الهدنة لخروج عدد أكبر من رهائنها والأسري.

وأكمل أمين، فإنه وبحسب ما أعلنه وزير الدفاع الإسرائيلي أول أمس: فإن الحرب لن تنتهي والعمليات العسكرية تتواصل بقوة بعد الهدنة، وايضا على المستوي السياسي فقد قال بنيامين نتنياهو لن تقوم دولة فلسطينية في الضفة الغربية وغزة قائلا نتنياهو:" إسرائيل لن تسمح بأقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية وغزة".