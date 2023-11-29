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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحذير إسرائيلي عاجل باستئناف الهجوم صباح الغد

إسرائيل
إسرائيل

قال مصدر أمني إسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن مفاوضات تمديد الهدنة، إنه “إذا أرادت حماس إطلاق سراح عشرة مسنين آخرين، فمن الممكن تمديدها”، حسبما ذكرت صحيفة ”يديعوت أحرونوت” العبرية.

وحسب ”يديعوت أحرونوت”، قال المصدر، إنه “إذا لم تصل قائمة بأسماء الرهائن، فسوف نجدد الهجوم صباح الغد”.

وأضاف المصدر الأمني الإسرائيلي، أنه “قبل أن توافق إسرائيل على الحديث عن فئات إضافية، يجب على حماس إعادة حوالي 25 امرأة وطفلا محتجزين في غزة”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال مسؤول سياسي إسرائيلي رفيع المستوي، إنه هناك إمكانية لتمديد وقف إطلاق النار مع حركة حماس الفلسطينية مقابل عودة المزيد من الرهائن، حسبما ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، العبرية.

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وحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت”، قال المسؤول الإسرائيلي، إن “إسرائيل بدأت بتنفيذ الاتفاق فيما يتعلق بجميع النساء والأطفال.. ما مجموعه حوالي 100 شخص.. وبعد مرحلة اليوم، سيبقى 27 امرأة وطفلا آخر.. لن ننساهم ونحن نناقش قضايا أخرى. نحن بحاجة إلى التركيز على الاتفاق الأصلي”.

الهدنة إسرائيل حماس

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