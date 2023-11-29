ارتفاع عدد المحتجزين رهن حماس .. تفاصيل مفاجئة

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري، اليوم الأربعاء، ارتفاع في عدد الرهائن الذين تحتجزهم حماس بسبب العثور على خمسة عمال أجانب لم يتم الإبلاغ عنهم حتى الآن كرهائن أو مفقودين.

وحسب وسائل إعلام عبرية، فإن هذا قد يكون بسبب أنهم عملوا في إسرائيل دون تصريح.

إضافة إلى ذلك، وردت معلومات عن رهينة أخرى محتجزة في غزة، ولا تزال التقارير عن فقدانها تعمل حتى الآن.

وفي وقت سابق من اليوم، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه في الوقت الحالي يقدر أن حركة حماس الفلسطينية تحتجز 159 رهينة.

وأضاف هاجاري، في إفادة صحفية، أن “الجيش الإسرائيلي قضى على 3 مسلحين بسبب خرق الهدنة في غزة وإلقاء متفجرات على القوات”.

كما أشار إلى إعلان حماس بشأن عائلة بيباس، قائلا إن “المسؤولية عن أمنهم تقع بالكامل على عاتق حركة حماس”.