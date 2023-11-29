لن أسمح للسنوار بالإشارة بعلامة النصر.. نتنياهو يتعهد بتدمير حماس

تعهد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بتدمير حماس، مؤكدًا أنه لن يسمح لزعيم الحركة يحيى السنوار بالخروج ليشير بعلامة النصر.

وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” العبرية، سُمع نتنياهو خلال تسجيل من اجتماع رئيس الوزراء مع رؤساء المجالس المحلية في المناطق التي تم تنفيذ هجوم 7 أكتوبر بها، إن "ثمن الموافقة على إنهاء القتال هو أن تغادروا".

وأضاف “حماس هناك، والسنوار سيخرج من تحت الأنقاض ويلوح بعلامة النصر.. لن أوافق على ذلك”.

وأشار نتنياهو إلى أن السنوار أراد في البداية إطلاق سراح رهينتين إسرائيليتين فقط و7 تايلانديين، وقد تم رفضه، وعقب ذلك عرض في وقت لاحق 50 مقابل هدنة لمدة خمسة أيام، قبل الاتفاق الحالي.

نتنياهو: يجب تدمير حماس

وتابع: “أولاً وقبل كل شيء، يجب تدمير حماس، وثانيًا ضمان عدم سيطرة أي جماعة أخرى من نوعها على غزة".

وأكد رئيس وزراء الاحتلال أن إسرائيل ستحافظ على السيطرة الأمنية الشاملة على القطاع، لافتًا إلى أنه أبلغ بذلك الرئيس الأمريكي جو بايدن مع تقديره له لمساعدته في إعادة الرهائن.