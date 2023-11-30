تصاعد سعر البيتكوين.. تفاؤل حيال اقترابه من 38000 دولار

يتطلع سعر البيتكوين إلى اختراق صعودي حيث يحوم سعر BTC بالقرب من 38000 دولار، في وقت مبكر من يوم الأربعاء. يتوقع المشاركون في السوق مجموعة من الموافقات على صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية، حيث تطلب هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) تعليقات عامة على طلب مؤسسة فرانكلين تمبلتون المتداولة في البورصة.

محركات السوق في ديلي دايجست: تترك بيتكوين البورصات بأحجام كبيرة، وتدعو هيئة الأوراق المالية والبورصة إلى تقديم تعليقات بشأن صندوق فرانكلين تمبلتون المتداول في البورصة

استنادًا إلى بيانات من جهاز تتبع استخبارات العملات المشفرة، Glassnode، تم سحب رموز BTC بقيمة تقارب مليار دولار من البورصات في الأسبوعين الماضيين.

يشير ويلي وو، محلل العملات المشفرة على السلسلة، إلى أن تدفقات البيتكوين قد أحدثت تحولًا قويًا نحو الابتعاد عن منصات التبادل. يعترف Woo بأنه شهد تقلبات مماثلة نحو الشراء خلال قيعان السوق السابقة.

إلى جانب تدفق البيتكوين من البورصات، طلبت هيئة الأوراق المالية والبورصات تعليقات عامة حول ما إذا كانت ستوافق أو لا توافق على تطبيق Bitcoin ETF الفوري الخاص بفرانكلين تمبلتون. قالت الهيئة التنظيمية في البداية إن اتخاذ القرار سيستغرق المزيد من الوقت، لكن هيئة الأوراق المالية والبورصة غيرت الآن موقفها وتسعى للحصول على رأي عام. وقد عزز هذا الآمال في الحصول على الموافقات الفورية لصناديق Bitcoin المتداولة.

هناك محفز آخر يدعم الفرضية الصعودية لسعر البيتكوين وهو ارتفاع احتياطيات الصرف للعملات المستقرة. يشير المحللون في Santiment إلى أن 15.23 مليار دولار من Tether موجودة في أكبر 10 محافظ لتبادل USDT. وهذا يمثل القوة الشرائية وتوقع الطلب على البيتكوين.

قام محلل العملات المشفرة باسم مستعار، Crypto Faibik، بتقييم اتجاه سعر البيتكوين وأشار إلى أن المقاومة البالغة 38000 دولار آخذة في الضعف. يتوقع فايبيك اختراقًا صعوديًا للمثلث الصاعد. قد يؤدي الاختراق الصعودي الناجح إلى إرسال عملة البيتكوين إلى 41000 دولار في ديسمبر.

في وقت كتابة هذا التقرير، كان سعر البيتكوين هو 37,939 دولارًا على Binance. حققت BTC مكاسب أسبوعية بنسبة 6.15٪ ومكاسب شهرية بنسبة 9.88٪ لحامليها.

