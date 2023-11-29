زيزو يتساوى مع شيكابالا.. مجدي عبد الغني يعلق على فوز الزمالك

علق الإعلامي مجدي عبد الغني علي فوز نادي الزمالك اليوم علي فيوتشر بهدفين مقابل لا شيء .



وكتب مجدي عبد الغني عبر حسابه الشخصي علي فيسبوك: "نجم الفارس الأبيض يكتب التاريخ..

"زيزو" يتساوى مع "شيكابالا" وطارق يحيى في ترتيب هدافي الزمالك تاريخيا بالمركز الثامن في جميع المسابقات برصيد 71 هدفا".



وتمكن نادي الزمالك من الفوز على فريق مودرن فيوتشر، في إطار الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري، في المباراةالمقامة على استاد السلام، بهدفين نظيفين.

وتمكن أحمد سيد زيزو من تسجيل هدف التقدم للزمالك في مودرن فيوتشر، في الدقيقة ٣٩ من ركلة جزاء تم احتسابهلصالح سيف الدين الجزير، وجاء إبراهيما نداى لتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 45+3 من عمر الشوط الأول.





وبهذه النتيجة ارتفع رصيد نادى الزمالك إلى 11 نقطة من 7 مباريات في المركز الخامس، وتوقف رصيد فيوتشر عندالنقطة 12 في المركز الرابع.

وانتهت احداث الشوط الأول من مباراة مودرن فيوتشر والزمالك في إطار الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري، فيالمباراة المقامة على استاد السلام بتقدم الزمالك بهدفين نظيفين.