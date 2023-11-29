بايدن يبعث برسالة مهمة لـ نتنياهو بشأن اجتياح جنوب غزة

أفاد موقع “أكسيوس” الأمريكي، اليوم الأربعاء، بأن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأحد الماضي، قلقه بشأن عملية عسكرية إسرائيلية محتملة جنوبي غزة.

وكانت وكالة “رويترز” للأنباء، أفادت نقلا عن مسئول أمريكي، بأن أمريكا طلبت من إسرائيل الحد من تهجير سكان جنوب قطاع غزة من منازلهم، كما فعلت في الشمال خلال الأسابيع الأولى من الحرب.

وحسب “رويترز”، قال المسئول الأمريكي، إنه “من المهم جدًا أن يكون سير الحملة العسكرية، إذا انتقلت إلى الجنوب، مختلفًا.. لا يمكننا أن نقبل التهجير في الجنوب كما حدث في الشمال”.