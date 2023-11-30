رضا عبد العال يفجر مفاجأة بشأن بيرسي تاو وعدم خوضه مباراة سموحة

فجَرَ رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق مفاجأة مدوية بشأن الجنوب إفريقي بيرسي تاو لاعب النادي الأهلي حول غيابه عن مباراة سموحة مساء أمس الأول الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الممتاز 2023 – 2024 "دوري نايل" والتي انتهت بالتعادل السلبي على ملعب عثمان احمد عثمان بالجبل الأخضر.

وقال رضا عبد العال في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي إسلام صادق، عبر فضائية "TeN": بيرسي تاو ليس مصابًا، واستبعاده من قائمـة الأهلي لمباراة سموحة قرار فني من السويسري مارسيل كولر الذي استبعد اللاعب بشكل مفاجئ نظرًا لوجود خلاف بينهما".

وأضاف: "كولر يعاند مع العديد من نجوم الأهلي مثل بيرسي تاو، وأحمد عبد القادر الذي يمتلك إمكانيات فنية كبيرة ويمكنه صناعة الفارق في أي وقت من المباراة، لكن المدرب أخرجه من حساباته بشكل مفاجئ".