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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ الفيوم يتابع معدلات تنفيذ مشروعات "حياة كريمة" بقرى إطسا ويوسف الصديق

محافظ الفيوم أثناء
محافظ الفيوم أثناء اللقاء

 

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، خلال اجتماع موسع، معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي يجري تنفيذ مرحلتها الأولى بقرى مركزي إطسا ويوسف الصديق، بعد انتهاء الأعمال الإنشائية للعديد منها، ودخول بعضها الخدمة.

 وبلغت نسب التنفيذ بباقي المشروعات مستويات مرتفعة،.

وأكد على سرعة الانتهاء من أعمالها، وتلافي ملاحظات مسئولي شركة دار الهندسة أولاً بأول، تمهيداً لدخول تلك المشروعات حيز الخدمة بكامل طاقتها، لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام محافظة الفيوم، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبدالحميد سكرتير عام محافظة الفيوم، واللواء محمد الكيلاني رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى، والمهندس محمد عبد الجليل رئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس روبي محمود السيد رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، والمهندس طارق يوسف الجزار وكيل وزارة النقل بالفيوم، ووفد شركة دار الهندسة، المكتب الاستشاري لمجلس الوزراء لمتابعة مشروعات "حياة كريمة" بمحافظة الفيوم،

 

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تناول الاجتماع، مراجعة معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرى مركزي إطسا ويوسف الصديق بمختلف القطاعات والتى شملت: الصرف الصحي، ومياه الشرب، والطرق، والصحة، والمجمعات الخدمية والزراعية، ومراكز الشباب، والاتصالات، والغاز الطبيعي، والري، والإسعاف، واليريد، والتضامن الاجتماعي، ونقاط الإطفاء والأسواق، والأبنية التعليمية، ومناقشة آليات تسليم المشروعات التى تم الانتهاء من أعمالها بنسبة 100%، خلال المرحلة القادمة، لتدخل الخدمة بكامل طاقتها.

وأشار محافظ الفيوم، خلال الاجتماع إلى أنه تم التسليم الفعلي لعدد من المشروعات، وتم فرشها ودخلت حيز الخدمة بكامل طاقتها، كما تم التسليم الإداري لمعظم المشروعات التى تم الانتهاء منها، وجاري العمل على فرشها، بجانب الإعداد لتسليم عدد من المشروعات الأخرى التى بلغت نسب تنفيذ أعمالها الإنشائية 100% ولا زالت بها بعض الملاحظات التى لا تعيق التشغيل، وجارى العمل على تلافيها، موجهاً بوضع برنامج لتسليم كافة المشروعات التى تم الانتهاء منها خاصة في قطاعات الصحة والإسعاف، والمجمعات الزراعية والخدمية، ومراكز الشباب والرياضة، لافتاً إلى أهمية الاستثمار الأمثل لكافة المنشآت والأصول، التى تم إنشاء بدائل لها من خلال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وشدد المحافظ، علي ضرورة الوقوف على معدلات الاستجابة من قبل الشركات المنفذة، للملاحظات التي يتم رصدها من قبل مسئولي شركة دار الهندسة المتابعة لتنفيذ مشروعات "حياة كريمة"، على المشروعات التى تم نهوها، وتقديم ملاحظات للإستلام الإبتدائي للمشروعات التى قاربت علي الإنتهاء، والعمل على وضع آليات لتجاوز معوقات التنفيذ إن وجدت، موجهاً مسئولي جهاز التعمير بوضع جدول زمنى لإستلام الأماكن والمنشآت التى تم نهوها، مع ضمان وجود آليات تضمن جودة الإستلام، وعمل محضر إدارى لكل منشأة والتأكد من عدم وجود أي ملاحظات عند الاستلام الفعلي.

وأكد محافظ الفيوم، على الاستغلال الأمثل لكافة مكونات عمليات الإحلال والتجديد، خاصة في قطاع الكهرباء والإنارة، مع أهمية تزويد محولات الكهرباء بعدادات لمعرفة كميات الاستهلاك عن محاسبة شركة الكهرباء، موجهاً بتشكيل فريق عمل مكون من "أحد مهندسي دار الهندسة، وأخر من جهاز التعمير، وثالث من قطاع الكهرباء، ورابع من الإدارة الهندسية بمجالس المدن، مع عضو من الشركة القابضة للكهرباء والطاقة"، لمراجعة كافة الاسلاك الكهربائية فنياً التى تم احلالها وتجديدها، لبيان الصالح منها لإعادة استخدامه، مع تركيب أسلاك الكهرباء على أعمدة الجهد المنخفض وعد تركها بدون أسلاك.

وخلال الاجتماع، استعرض مسئولوا شركة دار الهندسة المكتب الاستشاري لمجلس الوزراء لإدارة ومتابعة مشروعات "حياة كريمة"، عدد المشروعات بكل قطاع من القطاعات، وما تم نهوه منها، ونسب التنفيذ فى الجاري العمل به، ورصد الاحتياجات الحتمية لها، والملاحظات الإنشائية بكل مشروع من المشروعات.

 

محافظ الفيوم يشهد انطلاق فعاليات البرنامج التدريبي "معايير الجودة في تقديم الخدمات"

 

 

 

 

 

محافظ الفيوم يسلم مشروعات "رزق حلال" للأسر الأولى بالرعاية

 

 

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الفيوم محافظ الفيوم “حياة كريمة قرى أطسا مركز يوسف الصديق

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