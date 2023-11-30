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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المنوفية تنتهي من تجهيز 500 مقر انتخابي لاستقبال 2.8 مليون ناخب وناخبة

محافظ المنوفية إبراهيم
محافظ المنوفية إبراهيم أحمد أبو ليمون

أكد محافظ المنوفية إبراهيم أحمد أبو ليمون، أن المحافظة أنهت استعداداتها لاستقبال الانتخابات الرئاسية القادمة والمقرر إجراؤها أيام 10 ، و11 ، و12 ديسمبر المقبل.


وقال أبوليمون - في بيان اليوم /الخميس/ - إنه تم تجهيز 500 مقر إنتخابي و12 لجنة رئيسية و574 لجنة فرعية، بالإضافة إلى 6 لجان للمغتربين، وذلك لاستقبال نحو مليونين و851 ألفا و466 ناخبا وناخبة على مستوى المحافظة، للإدلاء بأصواتهم .


وشدد  محافظ المنوفية، على رؤساء الوحدات المحلية برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة، والتأكد من مدى جاهزية المقرات الإنتخابية من الناحية الأمنية وتوفير مصادر الإضاءة والمياه والتهوية وأماكن إنتظار لائقة لكبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة بشكل يحقق الأمان واليسر للمواطنين في الإدلاء بأصواتهم .


ووجه أبوليمون، رؤساء الوحدات المحلية بتوفير كافة سبل الدعم اللازم لجميع عناصر العملية الإنتخابية والتنسيق التام بين جميع الجهات المعنية والعمل بروح الفريق الواحد، مشددا على رفع درجة التأهب بكافة المستشفيات وعمل خطة للطوارئ وتوزيع وحدات الإسعاف بدائرة المحافظة علي المقرات الإنتخابية للتعامل الفوري في حالة حدوث طوارئ، والتأكيد على النظافة العامة ورفع تجمعات القمامة أولا بأول، وكذا تفعيل غرف العمليات الفرعية وربطها بغرفة العمليات الرئيسية .


وناشد محافظ المنوفية، جموع شعب المحافظة بالنزول والمشاركة في هذا الإستحقاق الإنتخابي، مشيرا إلى أهمية الحفاظ على صدارة المنوفية للمشهد الانتخابي وتحقيق أعلى نسبة مشاركة على مستوى الجمهورية كونها من المحافظات الرائدة والسباقة في الوعي السياسي والمشاركة الانتخابية .

المنوفية الانتخابات الرئاسية

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