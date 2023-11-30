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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الذهب والدولار يسجلان أرقاما جديدة.. تعرف على الأسعار اليوم

الذهب
الذهب

شهدت أسعار الذهب اليوم الخميس ارتفاعا في الأسعار، بعد أن شهدت ارتفاعات في وقت سابق، وبعدها انخفاضات، والآن هناك ارتفاع في أسعار الذهب، والكثير من المقبلين على الزواج، ينتظرون الانخفاضات من أجل شراء الشبكة.

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في الطالع.. تغيير جديد بأسعار الذهب وعيار 21 يسجل مفاجأة اليوم الخميس

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مفاجأة في الذهب.. تعرف على الأسعار اليوم الخميس 30-11-2023

وهناك أيضًا حالة من عدم الاستقرار في سعر الدولار، وفى هذا التقرير، نستعرض أسعار الذهب و الدولار اليوم 30-11-2023.

 

استعرضت الإعلامية هند النعساني، تقريرًا مفصلًا عن أسعار  الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 30 نوفمبر 2023، وذلك خلال تقديمها برنامج "صباح البلد"، عبر فضائية "صدى البلد".


أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم 
 

سعر الدولار اليوم  
سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

 

سعر اليورو
سعر اليورو 33.89 جنيه للبيع، و 33.77 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني
سعر الجنيه الإسترليني 39.05 جنيه للبيع، و38.91 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي 8.24 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي
سعر الدينار الكويتي 100.29  جنيه للبيع، و99.93 جنيه للشراء .

 

كما قدمت الإعلامية هند النعساني، تقريرا عن أسعار الذهب اليوم الخميس 30 نوفمبر 2023، خلال برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”.

ويبحث الكثير من المواطنين عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة؛ وذلك بسبب التغيرات الكبيرة التي شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.

 

سعر الذهب اليوم
 


سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 3234 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2830 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2425 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 22640 جنيه.

الذهب الدولار أسعار الذهب سعر الدولار أسعار الدولار سعر الدولار اليوم

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