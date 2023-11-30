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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مفاجأة في الذهب.. تعرف على الأسعار اليوم الخميس 30-11-2023

صدى البلد

 


يقدّم موقع "صدى البلد"  لقرائه، خدمة التعرف على أسعار  الذهب اليوم، الخميس 30-11-2023، وفقًا لآخر تحديث نشره موقع "إيچيبت جولد برايس توداي"

أسعار الذهب اليوم في مصر

سجّل سعر  الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا حوالي 2,805 جنيهات للبيع و 2,825 جنيها للشراء.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 الأعلى فئة حوالي 3,206 جنيها للبيع و 3,229 جنيه للشراء.


سعر الذهب اليوم

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية إلى حوالي 2,404 جنيها للبيع و 2,421 جنيهات للشراء.

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 14 الأقل فئة حوالي 1,870 جنيها للبيع و 1,883 جنيها للشراء.

سعر الذهب اليوم في مصر

ووصل سعر الجنيه الذهب لحوالي 22,440 جنيه للبيع و 22,600 جنيه للشراء.

والأونصة حوالي 99,698 جنيها للبيع 100,409 جنيه للشراء.

وبلغ كيلو الذهب حوالي 3,205,714 جنيها للبيع، و 3,228,571 جنيه للشراء.

سعر مصنعية الذهب والدمغة

وتختلف أسعار  الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.


أسعار الذهب اليوم فى مصر

وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح  الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.


عوامل تحدد سعر الذهب عالميًا

يعد  الذهب من السلع المتداولة يومياً، ولذلك فإن سعر الذهب عالميا قابل للارتفاع والانخفاض بشكلٍ مستمر يومياً.

وهناك العديد من العوامل التي تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب منها.

معدل سعر الفائدة عالميا: ويتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزي فى بلدان العالم إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية.

أسعار النفط عالمياً: عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب، فضلاً عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.
 


 

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