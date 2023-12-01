طبيب يكشف حقيقة جودة البيض من خلال لون الصفار فيه

نشر، الدكتور أمير زخاري على صفحته الشخصية بالفيس بوك منشورا عن جودة البيض.

وقال زخاري هناك العديد من الدراسات التي أثبتت أن درجات ألوان صفار البيض ليست دليلا على جودتها بل هي مرتبطة فقط بنوع الأكل الذي تناولته الدجاجة، فاذا كان يحتوي على كمية كبيرة من العليقة والنباتات التي تحتوي على الكاروتينات وهي الصبغات الصفراء فإن صفار البيض يميل الى اللون البرتقالي .

وكلما قلت تلك الصبغات في عليقة الدجاجة يميل الصفار إلى اللون الأصفر الفاتح اللامع .

وفي كل الأحوال لا يؤثر لون الصفار على جودة البيض أو قيمته الغذائية أو كونه طازج .

