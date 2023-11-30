في مبادرة خيرية غير مسبوقة، قدم الملياردير الصيني "لي جون" Lei Jun، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة شاومي Xiaomi، تبرعا قياسيا بقيمة 1.3 مليار يوان ( 182 مليون دولار) لجامعته الأم، جامعة ووهان، وهي أكبر جامعة في وسط الصين.

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، يمثل هذا التبرع الأكبر من نوعه في تاريخ الجامعات الصينية من قبل أحد الخريجين، وهو دليل على التزام لي جون بتعزيز التعليم والابتكار.

مؤسس شاومي يتبرع بمبلغ قياسي لجامعته في ووهان

وتم تصميم هذا التبرع السخي، الذي تم الإعلان عنه في الذكرى الـ 130 لتأسيس جامعة ووهان، لدفع التقدم في التخصصات الأكاديمية الرئيسية بالجامعة، وسيتم تخصيص الأموال بشكل استراتيجي لدعم البحوث الأساسية في 6 مجالات رئيسية: الرياضيات والفيزياء والكيمياء والأدب والتاريخ والفلسفة.

وبالإضافة إلى ذلك، سيتم توجيه جزء كبير نحو الابتكار العلمي والتكنولوجي في مجال علوم الكمبيوتر، مما يعكس جذور لي جون كخريج عام 1991 حاصل على درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر.

ووصف "لي جون"، التبرع بأنه "هدية عيد ميلاد" لجامعته الأم، مؤكدا رغبته في المساهمة في تنمية المهندسين والعلماء ورجال الأعمال في مجال التكنولوجيا الاستثنائيين في الصين، ويعود هذا الشعور إلى أيام دراسة لي جون عندما حصل على منحة دراسية، مما غرس فيه الالتزام برد الجميل في المستقبل.

وتعد العلاقة التاريخية بين "لي جون" وجامعة ووهان مهمة، حيث اشتعلت شرارة شغفه بريادة الأعمال في عام 1987 حين التحق بقسم علوم الكمبيوتر في الجامعة، وتخرج منه بعد 4 سنوات، ومنذ ذلك الحين، بدأ مسيرته الناجحة في مجال التكنولوجيا، حيث عمل في شركة كينج سوفت للبرمجيات، وأسس شركة للتجارة الإلكترونية باعها لأمازون، وأنشأ شركة شاومي في عام 2010، وهي واحدة من أكبر شركات تصنيع الهواتف الذكية في العالم.

وبالنسبة لثروته، يمتلك لي جون ثروة تقدر بـ 14.3 مليار دولار، وفقا لمؤشر "بلومبرج" للمليارديرات، وهو ما يجعله من أغنى أثرياء الصين.