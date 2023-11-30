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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد رمضان يغادر الرياض ويتجه إلى إسطنبول

محمد رمضان
محمد رمضان

غادر الفنان محمد رمضان مساء اليوم الخميس مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية متوجها إلى إسطنبول بصحبة زوجته على متن طائرته الخاصة. 

 

وسافر رمضان إلى اسنطبول من أجل احياء حفل غنائى داخل أحد أشهر أماكن السهر هناك بالإضافة إلى عقد جلسات عمل مع عدد من الفنانين الأجانب هناك. 

كشف محمد رمضان عن تلقيه عددا من الهدايا القيّمة، نتيجة لنجاحاته الأخيرة، وإحيائه عددا كبيرا من الحفلات سواء داخل مصر أو خارجها.  

 

ونشر رمضان فيديو لأحدث الهدايا الذى تلقاها وكانت عبارة عن ساعة وموبيل iPhone 14 Pro Max والذى يبلغ سعره 1200 دولار فيما تبلغ قيمة الساعة من 1000 وحتى 1500 دولار.
 
 

تصريحات محمد رمضان الأخيرة 

أدلى الفنان محمد رمضان، بعدة تصريحات لقناة الإخبارية السعودية، خلال تواجده بالرياض لإحياء حفل الغنائي الجمعة الماضي ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية. 

وقال محمد رمضان -في مداخلة مع قناة الإخبارية السعودية- إن السعودية تشهد تطورا كبير على المستوى الفني، يلاحظه كلما تركها وآتى مرة أخرى بعد شهر أو شهرين، مؤكدا أن لديه بيت ومكتب في الرياض وأنه يقيم بين مصر والسعودية. 
 
وتابع محمد رمضان: «بقى عندنا عاصمة للفن بجوار مصر.. مصر كانت طوال السنوات الماضية بمفردها، لكن السعودية فتحت اليوم سوق الفن للعالم كله»، وتوجه بالشكر لولي العهد السعودي محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والهيئة العامة للترفيه على اختياره لتقديم واحدة من فعاليات موسم الرياض 2023.

 

محمد رمضان اسنطبول المملكة العربية السعودية

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