الرئيس السيسي يصل إلى الإمارات للمشاركة في COP28

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، إلي دولة الإمارات العربية المتحدة، لحضور مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28”.

وحسب وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، كان في استقباله الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي.

وتستضيف الإمارات، أعمال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28"، في مدينة إكسبو دبي من 30 نوفمبر الجاري وحتى 12 ديسمبر المقبل.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف "COP28"، سلطان الجابر، ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات، إن مؤتمر المناخ لن يتجاهل أي مشكلة وسيقوم ببحث التحديات الخاصة بالمناخ بطريقة شمولية، داعيا إلى الوفاء بالعهود المتصلة بالتمويل المناخي، وتوحيد الجهود لمواجهة التغير المناخي.

جاء ذلك على هامش انطلاق مؤتمر المناخ COP28"، بعد تسلم الجابر أعمال الدورة الحالية من المؤتمر من رئيس الدورة السابقة "COP27"، ووزير الخارجية المصري، سامح شكري.