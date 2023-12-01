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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

برامات 16 جيجابايت.. فيفو تطلق هاتفا شبابيا جديدا

هاتف فيفو Vivo S18
هاتف فيفو Vivo S18

تستعد شركة فيفو Vivo الصينية، لإطلاق أحدث إصداراتها ضمن سلسلة S، ويستهدف تشكيلة Vivo S18 فئة المستخدمين من للشباب بسعر منافس.

وبحسب ما ذكر موقع "gizmochina"، من المقرر أن تطلق  فيفو تشكيلة Vivo S18، في شهر ديسمبر المقبل، وتشتمل المجموعة على 3 إصدارات ستنطلق إلى الأسواق تحت اسم S18 وS18e وS18 Pro.

 

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مواصفات هاتف فيفو Vivo S18

وستصل هواتف فيفو Vivo S18 كخلفاء لسلسلة S17 للعام الماضي، وقبل الإطلاق الرسمي للتشكيلة المنتظرة، ظهر هاتف Vivo S18 على منصة قياس الأداء Geekbench.

وتبعا للمعلومات المتوفرة، ظهر هاتف Vivo S18 في قاعدة بيانات Geekbench، والذي يحمل رقم الموديل V2323A، تحمل اللوحة الأم الاسم الرمزي "الغراب"، ويتكون التكوين من أربعة أنوية مسجلة بتردد 1.80 جيجا هرتز، وثلاثة أنوية بتردد 2.40 جيجا هرتز، ونواة رئيسية بتردد 2.63 جيجا هرتز.

هاتف فيفو Vivo S18

وتشير التسريبات إلى أنه من المحتمل أن يتم تشغيل الهاتف الذكي بواسطة أحدث معالجات كوالكوم Snapdragon 7 Gen 3، وقد تم إدراج الجهاز على منصة قياس الأداء مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 16 جيجابايت، ومن المتوقع أن يتم إطلاق المزيد من الخيارات من سعة التخزين.

وزودت فيفو هاتف Vivo S18، بنظام التشغيل Android 14، وفي اختبار Geekbench أحادي النواة ومتعدد النواة، سجل هاتفVivo S18 حوالى 1221 و3468 نقطة على التوالي، وفي الوقت نفسه، كشفت شهادة 3C للهاتف الذكي عن دعم الشحن السريع بقدرة 80 وات.

وستأتي سلسلة Vivo S18 بخيارات ألوان الأخضر الفيروزي والأبيض البرورسلين مع تصميم نمط متموج، وسيحتوي الجهاز على جزيرة كاميار بارزة بتصميم مستطيل حيث النصف العلوي مخصص لإعداد الكاميرا على شكل مربع ولون أسود، ويحتوي النصف الآخر من الوحدة على وحدة فلاش LED بالإضافة إلى ضوء LED مربع الشكل.

وكشفت المواصفات المسربة لهاتف فيفو Vivo S18، عن شاشة من نوع OLED مع سطوع يبلغ 2800 شمعة في المتر المربع، وبطارية تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة، وسيحتوي على ما يصل إلى 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي وسعة تخزين 512 جيجابايت.
 

فيفو vivo Vivo S18 تشكيلة Vivo S18 فيفو Vivo S18

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