معارضة داخلية..أزمة خطيرة تعصف بإدارة بايدن بسبب دعم العدوان الإسرائيلي على غزة

ذكرت شبكة “إن بي سي” الأمريكية، اليوم الخميس، نقلا عن مسؤولين، بأن إدارة بايدن تواجه معارضة داخلية متصاعدة بسبب دعمها للهجوم العسكري الإسرائيلي في غزة.

وأوضحت شبكة “إن بي سي”، أن “نطاق المعارضة داخل إدارة بايدن بسبب الحرب في غزة استثنائي ولم يحدث في إدارات سابقة”.

وأضافت: “يسود اعتقاد لدى موظفي الخارجية أن مساعداتنا لإسرائيل يجب إخضاعها لقيود”.

بدوره، قال مسؤول بالخارجية الأمريكية لشبكة “إن بي سي”، “بمجرد ظهور صور غزة وارتفاع عدد القتلى المدنيين علمنا الذخائر المستخدمة”.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، نقلاً عن مسؤول أمريكي كبير لم تذكر اسمه، أن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين يناقشون إمكانية إعادة سكان قطاع غزة من جنوب القطاع إلى شماله وسط استمرار إسرائيل المحتمل في العمليات العسكرية بالقطاع.

وأوضحت “سي إن إن”، أن الهجوم الإسرائيلي المحتمل على معاقل حركة “حماس” الفلسطينية في جنوب غزة سيكون أكثر دموية، ما يهدد بإحداث “فجوة” بين واشنطن والقيادة الإسرائيلية.