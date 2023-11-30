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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق يعلن التخفيض التطوعي للنفط بمقدار 211 ألف برميل يومياً

ارشيفي
ارشيفي

أعلنت شبكة الإعلام العراقيه انه سيتم  يعلن تخفيضاً طوعياً إضافياً للنفط بمقدار 211 ألف برميل يومياً بدءاً من يناير  2024

وبدوره ذكرت وزارة النفط العراقية أن إنتاج العراقي سيكون 4.009 ملايين برميل يومياً حتى نهاية مارس 2024.

وأعلنت الإمارات تخفض طوعًا إنتاجها النفطي بمقدار 163 ألف برميل إضافي يوميًا اعتبارًا من يناير المقبل حتى نهاية مارس 2024 بحسب ماذكرت صحيفة العين الإماراتية.

وأعلنت روسيا، اليوم الخميس، خفضا إضافيا في إنتاج النفط بـ 500 ألف برميل يوميًا حتى مارس 2024.

كما أعلنت الجزائر، عزمها خفض إضافي في إنتاج النفط بـ 51 ألف برميل يوميا خلال الربع الأول من 2024.

بدورها، أعلنت سلطنة عُمان، خفض إضافي في إنتاج النفط بمعدل 42 ألف برميل يوميًا حتى مارس 2024.

وأعلنت الكويت، خفض إضافي في إنتاج النفط بمعدل 135 ألف برميل يوميًا من مطلع يناير حتى مارس 2024.


وفي وقت سابق من اليوم، أعلن مصدر مسئول في وزارة الطاقة السعودية، تمديد الخفض التطوعي لإنتاج النفط في المملكة.

وأوضحت السعودية أن الخفض يبلغ مليون برميل يوميا من بداية يوليو 2023 لنهاية الربع الأول من العام المقبل 2024، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس

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