بلينكن: نتنياهو وافق على استمرار المفاوضات مع حماس بشأن الأسرى

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وافق على استمرار المفاوضات مع حركة حماس الفلسطينية طالما تسهم في الإفراج عن الأسرى.

وأوضح بلينكن، في إفادة صحفية، أن “الولايات المتحدة تعمل مع مصر وقطر على تمديد الهدنة في قطاع غزة”.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، أن “الولايات المتحدة تسعى إلى زيادة المساعدات الإنسانية المقدمة إلي قطاع غزة”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة ستواصل الجهود مع مصر وقطر لتمديد الهدنة الإنسانية في غزة وتأمين إطلاق سراح الرهائن.

وأوضح البيت الأبيض، أن “واشنطن مستمرة في دعم إسرائيل عندما تتخذ قرارًا بعودة القتال ضد حماس مرة أخرى”.