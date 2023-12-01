الإصلاح والنهضة: إنجازات السيسي خلال 10 سنوات لا تخطئها العين

قال الدكتور هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن الانتخابات الرئاسية المقرر انطلاقها غدا، تعد لحظة تاريخية فارقة، ويجب على جموع الشعب المصري في الداخل والخارج المشاركة فيها من أجل الانتصار للوطن.

وأضاف الدكتور هشام عبدالعزيز، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الانتصار للوطن يكون بالالتفاف حول الزعيم التاريخي عبد الفتاح السيسي الذي حمى الدولة المصرية من خطر الانقسام وتفتيت الهوية والإرهاب وإيصال رسالة إلى العالم بأن مصر قوية بوجود الرئيس السيسي في سدة الحكم.

تابع رئيس حزب الإصلاح والنهضة، الرئيس عبد الفتاح السيسي دافع عن التراب الوطني في سيناء بشكل غير مسبوق واستخدم السياسة والدبلوماسية الخشنة التي تعبر عن الدولة المصرية الراسخة والقوية، لافتا إلى أن إنجازات الرئيس السيسي خلال ال 10 سنوات الماضية لا تخطئة العين.

