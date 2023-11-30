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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فايننشال تايمز: الوسطاء يعملون حاليا على المرحلة التالية من الهدنة بـ غزة

قطاع غزة
قطاع غزة

أفادت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، اليوم الخميس، نقلا عن مسؤولين مطلعين، بأن الوسطاء يعملون حاليا على المرحلة التالية من الوقف المؤقت للعمليات العسكرية في غزة.

وكان المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، قال في وقت سابق من اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة ستواصل الجهود مع مصر وقطر لتمديد الهدنة الإنسانية في غزة وتأمين إطلاق سراح الرهائن.

وأوضح كيربي، أن “واشنطن مستمرة في دعم إسرائيل عندما تتخذ قرارًا بعودة القتال ضد حماس مرة أخرى”.

ولفت إلى أنه “لا توجد تأكيدات حتى الآن على تمديد الهدنة في قطاع غزة”.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، في إفادة صحفية: “الولايات المتحدة لا تؤيد فكرة وقف دائم لإطلاق النار في غزة، وتؤيد فقط الهدنة”.

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وكانت القناة الـ12 العبرية، أفادت في وقت سابق من اليوم الخميس، بأن هناك مساعي لتجديد الهدنة غدا، مشيرة إلى أن هناك رهائن تنطبق عليهم معايير الاتفاق الحالي.

غزة البيت الأبيض حماس مصر قطر

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