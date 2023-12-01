الخارجية القطرية: 30 فلسطينيا سيُطلق سراحهم الخميس مقابل الإفراج عن 10 أسرى

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية في منشور على موقع إكس، إنه سيتم إطلاق سراح 30 فلسطينياً، الخميس، مقابل 10 رهائن في قطاع غزة في اليوم السابع من اتفاق الهدنة الإنسانية، مع إدراج اسم المواطنتين الروسيتين اللتين أُفرج عنهما الأربعاء، في القائمة.

وأضاف المتحدث ماجد الأنصاري أن الفلسطينيين المفرج عنهم من السجون الإسرائيلية بينهم 23 قاصراً و7 نساء، في حين أن المواطنين الإسرائيليين الثمانية الذين أطلق سراحهم، الخميس، ضمن الاتفاق هم قاصران و6 نساء، من بينهم مزدوجو الجنسية من المكسيك وروسيا وأوروجواي.