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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بكاميرا 50 ميجابكسل.. Vivo تعلن عن أحدث هاتف 5G بسعر منافس

Vivo Y100i
Vivo Y100i

كشفت شركة فيفو Vivo الصينية لصناعة الهواتف الذكية، عن أحدث إصداراتها ضمن سلسلة Vivo Y، والذي يعمل مع شبكات 5G، وزودته بمواصفات وكاميرات ممتازة وسعر منافس.

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina" التقني، يأتي هاتف فيفو الجديد Vivo Y100i، مزود بمجموعة شرائح 5G ومساحة تخزين كبيرة وبطارية بسعة 5000 مللي أمبير تم طرحها للتو في الصين، وهو متاح للحجز المسبق ومن المقرر أن يتم طرحه للبيع رسميا غدا السبت 2 ديسمبر.

 

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سعر ومواصفات هاتف فيفو Vivo Y100i

 

يتميز هاتف فيفو Vivo Y100i، بشاشة كبيرة من نوع LCD، بقياس 6.64 بوصة، بجودة عرض Full HD +، تبلغ دقتها 1080 × 2388 ميجابكسل، يتميز الهاتف بمستشعر لبصمات الأصبع مدمج بمفتاح التشغيل الموجود على الجانب الأيمن.

Vivo Y100i

ويعمل هاتف فيفو Vivo Y100i، بمعالج ثماني النواة من نوع Dimensity 6020، والمطور من قبل شركة ميدياتك بدقة تصنيع 7 نانومتر، والذي يقترن مع معالج رسوميات من نوع Mali-G57 MC2.

ويقترن الهاتف بما يصل إلى 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام، و 512 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية من نوع UFS 2.2، غير قابلة للتوسعة، ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم OriginOS 3 التابعة لشركة فيفو، والمستندة إلى نظام التشغيل Android 13.

Vivo Y100i

وبالنسبة للتصوير الفوتواغرفي، يتمتع هاتف فيفو Vivo Y100i، بإعداد كاميرا خلفية مزدوجة، تضم مستشعرا أساسيا بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة لتصوير بيانات العمق بدقة 2 ميجابكسل، وفلاش LED، بينما تحتوي الواجهة الأمامية من الهاتف على كاميرا مميزة بدقة 8 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

ويمتاز هاتف فيفو Vivo Y100i، ببطارية كبيرة بقوة 5000 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع FlashCharge بقدرة 44 وات.

Vivo Y100i

وتشمل مميزات هاتف فيفو Vivo Y100i، على بطاقة SIM مزدوجة، ودعم شبكة Wi-Fi مزدوجة النطاق، وبلوتوث 5.0 ، ومنفذ شحن USB-C، ومقبس صوت مقاس 3.5 مليميتر.

وحددت فيفو سعر هاتف Vivo Y100i، بـ 225 دولار (أي ما يعادل 6.954 جنيها مصريا) للإصدار بسعة 12 رام + 512 جيجابايت، وهو متوفر حاليا للبيع في الصين، باللون الوردي والأزرق والأسود.

Vivo Y100i
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