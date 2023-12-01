لمتابعة سير العمل.. جولات لـ 37 هيئة شبابية ورياضية بالقليوبية

كلف الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، متابعي الإدارات الفرعية بمتابعة ميدانية مستمرة ومكثفة لمراكز الشباب على مستوى المحافظة، والتي شملت 37 مركز شباب بمختلف الإدارات الفرعية.

شملت المتابعات مراجعة العضويات بعدد من مراكز الشباب واستيفاء السجلات المالية والإيصالات ومراجعه عوامل الأمن والسلامة الخاصة بالملاعب وحمامات السباحة حرصا على أمن وسلامة المترددين، كذلك التأكد من الإلتزام وتخفيض استهلاك الكهرباء والاهتمام بفحص ومراجعة السجلات والمستندات والدفاتر واستخراج الملاحظات وكتابتها بسجل المتابعة الخاص بالمركز.

كما تم التنبيه على تواجد طفايات الحريق فى أماكن متفرقة وفى متناول الايدى ، التنبية على الالتزام بمواعيد الفتح والغلق وفق للتعليمات ،الالتزام بكافة وسائل الأمن والسلامة

كما شملت المتابعة 6 مراكز شباب بكفر شكر مع احاله العاملين بالمركز للتحقيق لغلق المركز فى اوقات العمل الرسمية، و5 مراكز بإدارة الخانكة، و8 مراكز من إدارة بنها، و3 مراكزي بشبرا الخيمة مع احالة العاملين بمركز شباب ابراهيم بك للتحقيق لعدم تواجدهم فى اوقات العمل الرسمية ، أما ادارة شباب قليوب مركزين، و 5بإدارة طوخ ، و 6 مراكز شباب بإدارة شبين القناطر ،و2 مراكز بإدارة شباب القناطر الخيرية.

ووجه الصبروط بإحالة العاملين بمركز شباب الشقر التابع لادارة شباب كفرشكر للشؤون القانونية للتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك لغلق المركز اثناء اوقات العمل الرسمية ، كما احيل العاملين بمركز شباب ابراهيم بك التابع لادارة شباب شبرا للتحقيق لعدم تواجدهم اثناء اوقات العمل الرسمية، مؤكدا استمرار المتابعات الميدانية لمراكز الشباب والأندية الرياضية للوقوف على إلتزام المراكز بتنفيذ الانشطة ، وكذلك مراجعة الاجراءات الدفترية والإدارية.

تهدف المتابعات الميدانية المستمرة لمراكز الشباب إلى التأكيد على التزام العاملين، وتقديم الخدمات، ومراجعة إجراءات الأمن والسلامة بالمراكز، وكذلك مراجعة الإجراءات الدفترية والإدارية وتنفيذ الأنشطة.