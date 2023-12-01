تامر حسني يحيى حفلا غنائيا فى إسطنبول احتفالا برأس السنة الجديدة

تعاقد المطرب تامر حسني مؤخرا على إحياء حفل غنائى يوم 30 من شهر ديسمبر القادم، بالعاصمة التركية اسطنبول.



وتعد هذه الحفلة ضمن احتفالات الدولة برأس السنة الجديدة، والتى تشهد العديد من الاحتفالات يحيها نجوم كثيرون من مصر والدول العربية.





مهرجان أم الإمارات

وأعلنت إدارة مهرجان أم الإمارات والذي يقام بإمارة أبو ظبي خلال شهر ديسمبر القادم عن نجوم حفلات يومي 30و31 من شهر ديسمبر القادم.



وأكدت إدارة المهرجان أنهم تعاقدوا مع مجموعة كبيرة من نجوم الغناء المصري والعربي الذين يحيون ليالي المهرجان وعلى رأسهم المطرب تامر حسني الذي يحي حفل ليلة رأس السنة هناك على كورنيش أبو ظبي، ويشارك فى إحياء الحفل المطرب سيف نبيل، فيما يحيى حفل يوم 30 من نفس الشهر فريق كايروكي ومطرب الراب طارق أبو كويك .



تامر حسني يستأنف نشاطه الفني

أمر الدكتور محمد وائل إخصائي الأنف والأذن والحنجرة الفنان تامر حسني للعودة للعمل في اسرع وقت ليخرج من دائرة الإحباط والاكتئاب الحاد التي سيطرت عليه بسبب أحداث فلسطين وتسببت له في أمراض عضوية وخصوصاً وأن جميع الفنانين وجميع المهن عادوا لعملهم.



وبرر الطبيب أن الجميع مسؤولين عن أسر كثيرة وهم مصدر رزقهم الوحيد .