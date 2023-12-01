الوحدات المحلية بالدقهلية تكثف مرورها علي اللجان الانتخابية للتأكد من جاهزيتها للانتخابات الرئاسية

قال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية إن أعمال لجنة المرور علي اللجان الانتخابية مستمرة، وذلك برئاسة اللواء وجدي الجرواني السكرتير المساعد للمحافظة بمشاركة محسن طه مدير عام المجالس واللجان بالمحافظة رؤساء الوحدات المحلية استعدادا للانتخابات الرئاسية المقبلة، كما تواصلت اعمال لجان المرور علي اللجان الانتخابية بالمراكز والمدن والاحياء بنطاق المحافظة للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الانتخابات الرئاسية، 2024 المقرر انعقادها ايام 10و11و12 ديسمبر القادم..

وقال "مختار" ان الدقهلية بها 24 لجنة عامة و947 لجنة فرعية و663 مقرا انتخابيا وإجمالي عدد الناخبين 4 مليون و562 الفا ناخب تقريبا و 1,119مغتربا.



و تابع "مختار"اعمال المرور علي اللجان الانتخابية بمراكز ومدن محلة دمنه والمنصورة وتمي الامديد وميت سلسيل وبلقاس وميت غمر وشربين والمنزلة وحي غرب المنصورة حيث تم التأكد من كافة التجهيزات اللازمة للعملية الانتخابية والعمل علي تذليل العقبات وتوفير كافة الاحيتاجات اللازمة باللجان لضمان سير العملية الانتخابية علي اكمل وجه والتيسير علي المواطنين للادلاء بأصواتهم.

وقال "مختار" ادعوا أبناء وشعب الدقهلية بالمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة لنظهر للعالم مدي وعي الشعب المصري مؤكدا علي ان الدقهلية دائما تأتي في المقدمه فيما يتعلق بالاستحقاقات الدستورية والانتخابات وهذا ما أثبته ابناء الدقهلية في الاعوام الماضية.



جدير بالذكر أن اعمال المرور علي اللجان الانتخابية بنطاق المراكز والمدن والاحياء المشار اليها تم تنفيذها باشراف ومتابعة رؤساء المراكز والنواب بها ففي محلة دمنه تم المرور باشراف ومشاركة المهندسة رابحه دياب رئيس المدينة وفي مركز المنصورة باشراف ومشاركة اللواء سمير صدقي رئيس المركز والمدينة وفي تمي الامديد باشراف ومتابعة المحاسب سيد النخيلي رئيس المركز والمدينة وفي ميت سلسيل باشراف ومتابعة اللواء صبري سليمان رئيس المركز والمدينة وفي بلقاس تم المرور باشراف ومتابعة المحاسب غاده الحمادي وفي ميت غمر باشراف ومتابعة اللواء محمود ضياء الدين وفي شربين باشراف ومتابعة اللواء عادل توفيق برغش رئيس المركز المركز والمدينة وفي المنزلة باشراف ومتابعة المحاسب السيد السلام رئيس المركز والمدينة وفي حي غرب المنصورة باشراف ومتابعة الاستاذ محمد امين رئيس حي غرب المنصورة، بينما كانت لجنه المرور برئاسة السكرتير المساعد قد قامت بالمرور علي الجان الانتخابية بمركزي المنصورة ومدينة محلة دمنه بعضوية مديرى الادارات التعلمية ومديري المدارس التى بهااللجان في كل من محلة دمنه والمنصورة.

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