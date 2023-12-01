القبض على المتهمين بسرقة شقة بالخصوص

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل تداول خبر بأحد المواقع الإخبارية يتضمن سرقة شقة بدائرة قسم شرطة الخصوص بمديرية أمن القليوبية .

بالفحص تبين ورود بلاغ بتاريخ 23/11/2023 لقسم شرطة الخصوص من (مقاول) بإكتشافه سرقة (بعض الأجهزة الإلكترونية والملابس) من داخل الشقة سكنه بدائرة القسم .

أسفرت التحريات عن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة ( 4 عاطلين "لهم معلومات جنائية" – مقيمون بدائرة القسم ) .. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة ، وأرشدوا عن المسروقات ، وبإستدعاء المبلغ تعرف على المسروقات وقرر أنها خاصته وإتهم سالفى الذكر بإرتكاب الواقعة .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق .