عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

1.6مليار استرليني.. سوناك يحاول استعادة سمعة بريطانيا كرائدة في معالجة تغير المناخ

رئيس الوزراء البريطاني
رئيس الوزراء البريطاني

أعلن رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، تخصيص 1.6 مليار جنيه استرليني لمشاريع التمويل المناخي الدولية التي من شأنها حماية الغابات.

ووفقا لوكالة "رويترز" سيتعهد رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، بتمويل 1.6 مليار جنيه إسترليني (2 مليار دولار) في قمة الأمم المتحدة للمناخ، التي اطلقت اليوم الجمعة بدولة الامارات.

وسيحاول سوناك، خلال COP28، استعادة سمعة بريطانيا كرائدة في معالجة تغير المناخ من خلال الالتزام بإنفاق الأموال الجديدة في الغالب على مشاريع في أفريقيا وآسيا لمعالجة إزالة الغابات والابتكار في مجال الطاقة.

وأكد على نهج بريطانيا "البراغماتي" تجاه تغير المناخ، وهو وصف تمسك به منذ أن تعرض لانتقادات من قبل النشطاء البيئيين لتأخير الحظر المفروض على مبيعات سيارات البنزين الجديدة، وتسهيل الانتقال إلى المضخات الحرارية ومنح تراخيص حفر جديدة في بحر الشمال.

ويعتقد فريق سوناك الذي يخلف حزب العمال المعارض في استطلاعات الرأي قبل الانتخابات الوطنية المتوقعة في العام المقبل، أن الناخبين لن يدعموا سوى تدابير معالجة تغير المناخ عندما تكون بأسعار معقولة أو إذا كانت ميسورة التكلفة.

وقال سوناك في بيان له: "قدم العالم تعهدات طموحة في مؤتمرات القمة السابقة لمؤتمر الأطراف للحد من الاحترار العالمي إلى 1.5 درجة. لكن وقت التعهدات قد انتهى الآن - هذا هو عصر العمل".

وأضاف: "يجب أن يجعلنا الانتقال إلى صافي الصفر جميعا أكثر أمانا وأفضل حالا. يجب أن تفيد، لا أن تثقل كاهل الأسر العادية. لقد قادت المملكة المتحدة الطريق في اتخاذ قرارات عملية طويلة الأجل في الداخل."

ويشمل التمويل، الذي سيتم الإعلان عنه خلال القمة التي تستغرق أسبوعين، ما يصل إلى 500 مليون جنيه لمعالجة أسباب إزالة الغابات، و316 مليونا لمشاريع ابتكار الطاقة في جميع أنحاء العالم، وما يصل إلى 60 مليونا للخسائر والأضرار.

وألقى الملك تشارلز، وهو ناشط بيئي منذ فترة طويلة، الخطاب الافتتاحي أمام القمة، داعيا قادة العالم إلى الاعتراف بعلامات التحذير المتكررة لتأثير تغير المناخ واتخاذ "إجراءات تحويلية فعلية".

وانطلقت اليوم، الجمعة، القمة العالمية للعمل المناخي في اكسبو دبي بدولة الإمارات وسط حضور كبير من قادة ورؤساء دول العالم، والتي من المقرر أن تستمر لمدة يومين

إزالة الغابات الاحترار الأمم المتحدة للمناخ الأمم المتحدة التمويل المناخي الملك تشارلز تمويل المناخ حزب العمال المعارض رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك رئيس الوزراء البريطاني قمة الأمم المتحدة للمناخ قمة الأمم المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

700 جنيه دفعة واحدة|زلزال يضرب أسعار الذهب بسبب الدولار وعيار 21 مفاجأة

مقابل زيزو..4 صفقات سوبر على أعتاب الزمالك بينهم مهاجم دولي

أزمة السكر تودع المصريين والكيلو بـ 24 جنيهًا.. مفاجأة قوية خلال أيام

الزمالك يقترب من حسم صفقة الموسم.. لاعب سوبر

بيرسي تاو الناجي الوحيد من فرمان كولر..هل طلب السويسري الإطاحة بـ بيبو؟

الحكومة تحدد موعد انتهاء أزمة السكر رسميًا.. إجراءات عاجلة لضبط الأسعار

إبراهيم سعيد يكشف عن بديل أوفا في الأهلي

لماذا سميت سورة الكهف بـ الحائلة؟.. أسرارها وأفضل وقت لقراءتها يوم الجمعة

موضوعات متعلقة

يكفي إنجاز الرئيس لحياة كريمة| مدبولي في حوار المصارحة: نفذنا مشروعات بـ9.4 تريليون جنيه.. وهذا سر انقطاع الكهرباء

أجمل دعاء يوم الجمعة .. يفك الكرب ويفتح الأبواب المغلقة

هل الحسد يسبب الموت وكيف عالج النبي المحسود؟ اتبع الطريقة النبوية للشفاء العاجل

خلافات النجوم الأسرية| شقيق أنغام يهاجم عائلته.. طليقة حسن شاكوش تتراجع عن الاعتذار.. سر طلاق أحمد سعد

قيادات حزبية تتحدث عن خطة دعم السيسي في انتخابات الرئاسة .. لا تضييقات أمنية في العمل السياسي

علامات الحسد والعين.. 18 علامة إذا وجدت إحداها فاعلم أنك محسود واتبع هذا العلاج

اتفاقات اقتصادية واستثمارات بالمليارات.. البيان الختامي لزيارة ولي العهد السعودي إلى الهند

حيثيات حبس مرتضى منصور 6 أشهر لسبه موظفة

ترشيحاتنا

سرايا القدس تعلن إسقاط مسيرة إسرائيلية في وسط غزة

من خطف فرحة عروس أسيوط؟.. لغز إنهاء حياة شابة قبل زفافها بـ 20 يوما

نائب رئيس الإمارات: ملتزمون بالعمل الجاد من أجل كوكب الأرض

خطيب الجامع الأزهر: الصحابة ضربوا أروع الأمثلة في معاملة أسرى الحرب

السعودية تستضيف الأدوار النهائية في دوري أبطال آسيا للنخبة

تلسكوب جيمس ويب يكتشف كواكب شبيهة بالأرض.. تفاصيل مذهلة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ناقد موضة يهاجم نادين نجيم بسبب فستانها في مهرجان البحر الأحمر.. شاهد

سعر غير متوقع لـ فستان دينا الشربيني بمهرجان البحر الأحمر.. شاهد

بسبب ملابسهم....نجوم رجال أثاروا الجدل في افتتاح مهرجان البحر الأحمر

ليست فوتوشوب.. درب التبانة يضيء "وادي القمر" في صورة سحرية

فيديو

اللي هيحاسبني ربنا.. هجوم شديد على مروة عبد المنعم بسبب ابنتها

بأسلوب خاص| الأسرى يودعون حماس أثناء تسليمهم للاحتلال.. فيديو

كملي جميلك والبسي الحجاب.. سبب اعتزال الفنانة إنجي شرف بشكل مفاجئ.. فيديوجراف

أطفال فلسطينيون يتمنون شربة ماء ويمثلون أنها موجودة.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : صراع الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. وشرعية الأمر الواقع

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: احذر الحرابي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الراعي الرسمي للإنسانية في المنطقة

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: بدلة "بيبي" وبيجامة "جو"

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

اﻟﻤﺰﻳﺪ