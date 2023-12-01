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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رابطة المرأة المصرية تختار ريهام العادلي رئيسًا.. وتدشن غرفة لمتابعة الانتخابات الرئاسية

ريهام العادلي
ريهام العادلي

‫اختيرت الباحثة ريهام العادلي ، بالإجماع رئيساً لرابطة المرأة المصرية، وهي كيان نسائي بدأ تشكيله قبل شهور ليكون داعما للمرأة وقضاياها ، ومساندًا للدولة المصرية ومسيرة التنمية غير المسبوقة التي تشهدها البلاد .‬


‫وقد تم اختيار غادة مصطفي الفقي ممثلة القاهرة أمينًا عاما للرابطة ، بينما ضم المكتب التنفيذي كلا من، الدكتورة أسماء الفقي ممثلة البحيرة، الدكتورة تسنيم رياض ممثلة المنوفية، الدكتورة نرمين نصر ممثلة كفر الشيخ، السيدة ايمان الليثي ممثلة الجيزة،  سارة زيدان ممثلة السويس.‬


‫وقالت ممثلة سوهاج ريهام العادلي التي اختيرت رئيسًا بالإجماع ، أن الرابطة استهلت عملها باستكمال حملة توعية المرأة المصرية في الداخل والخارج بأهمية المشاركة السياسة وإعمال حقها الدستوري بالتصويت في الانتخابات الرئاسية ، كما دشنت صباح اليوم غرفة عمليات مركزية بالتزامن مع انطلاق عملية اقتراع المصريين بالخارج لتسهيل عملية التواصل مع ممثلات الرابطة بالخارج ‬لاستكمال الدور الذي بدأن فيه خلال الفترة الماضية و تشجيع المصريات علي المشاركة في العملية الانتخابية من منطلق أن المرأة هي المحرك الأساسي والأهم في عملية التصويت والذهاب الي مقار السفارات والقنصليات للإدلاء بأصواتهن‫ وتشجيع ذويهم علي المشاركة، ومن جهة أخري لمتابعة عملية الاقتراع في الخارج والتوعية والحشد الإيجابي في الداخل بما يليق بالمرأة المصرية ومكانتها.‬


‫جدير بالذكر أن رئيس رابطة المرأة المصرية المنتخبة ريهام العادلي، باحثة متخصصة في شئون المرأة والشباب، وحاصلة ‬على دبلومة برنامج تأهيل القيادات النسائية العربية، وتشغل منصب قيادي بإحدى الهيئات التابعة لوزارة البترول، وتنتمي لعائلة سياسية وبرلمانية وقضائية عريقة.

ريهام العادلي رابطة المرأة المصرية الانتخابات الرئاسية

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