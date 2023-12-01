عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تشكيل المصري لمواجهة انبي في الجولة السابعة من الدوري

المصري يواجه إنبي
المصري يواجه إنبي

أعلن علي ماهر المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري عن تشكيلته المختارة لمباراته بالجولة السابعة من الدوري  والتي تجمعه مع فريق إنبي والمقرر إقامتها في الرابعة عصر اليوم الجمعة على ستاد الجيش ببرج العرب.


وضمت تشكيلة المصري كل من :  محمود جاد لحراسة المرمى ، كريم العراقي ، عمرو موسى ،  أحمد أيمن منصور ، عمرو سعداوي  لخط الدفاع ، محمود حمادة   ، حسن علي كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط ، محمد الشامي ، الياس الجلاصي ، غيلاس جناوي  كثلاثي ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد فخر الدين بن يوسف .

للأسر الأولى بالرعاية والعمال.. بورسعيد توزع 4 أطنان لحوم

دعما للمرشح الرئاسي السيسى .. مؤتمر جماهيرى لحماة الوطن فى بورسعيد| صور

وضمت قائمة بدلاء المصري كل من عصام ثروت ، محمد دبش ، حسين السيد ، ايزي ايميكا ، أسامة الجزار ، يوسف الجوهري ، سمير فكري ، ميدو جابر ، ليستويل أمانكونا.

المصري ستاد الجيش ببرج العرب فخر الدين بن يوسف اخبار النادي المصري أخبار رياضة بورسعيد احمد ايمن منصور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

700 جنيه دفعة واحدة|زلزال يضرب أسعار الذهب بسبب الدولار وعيار 21 مفاجأة

مقابل زيزو..4 صفقات سوبر على أعتاب الزمالك بينهم مهاجم دولي

أزمة السكر تودع المصريين والكيلو بـ 24 جنيهًا.. مفاجأة قوية خلال أيام

الزمالك يقترب من حسم صفقة الموسم.. لاعب سوبر

بيرسي تاو الناجي الوحيد من فرمان كولر..هل طلب السويسري الإطاحة بـ بيبو؟

إبراهيم سعيد يكشف عن بديل أوفا في الأهلي

مفاجأة في أسعار الأرز الشعير.. كم وصل سعر الطن اليوم؟

فستان شيرين عبد الوهاب يثير الجدل في حفل روائع السنباطي| سعره خرافي

موضوعات متعلقة

للأسر الأولى بالرعاية والعمال.. بورسعيد توزع 4 أطنان لحوم

قبل انعقاد عموميته العادية.. مجلس المصري يقدم كشف حساب لأعضائه| تفاصيل

تعرف على خطة نشاط مجلس المصري للنهوض بالنادي| تفاصيل

قبل انعقاد عمومية المصري..رئيس النادى يوجه كلمة للأعضاء | تفاصيل

دعما للمرشح الرئاسي السيسى .. مؤتمر جماهيرى لحماة الوطن فى بورسعيد| صور

إنشاء مبنى لـ التدريب والاختبارات الإلكترونية بجامعة بورسعيد بـ280 مليون جنيه

استعدادا لافتتاحه.. محافظ بورسعيد يتابع أعمال إنشاء مجمع الصناعات المغذية الثالث

تموين بورسعيد: استمرار ضخ كميات وفيرة من السكر والأرز والزيت بالمجمعات

ترشيحاتنا

سفارات مصر فى أمريكا الشمالية.. انطلاق الانتخابات الرئاسية 2024 فى 5 دول

زحام أمام السفارة المصرية في الأردن للمشاركة بالانتخابات الرئاسية

دوري أبطال إفريقيا | ماذا قال كولر قبل مباراة الأهلي ويانج أفريكانز

عودة للحرب.. الصحة الفلسطينية : ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي صباح اليوم

تفاصيل نقل مقر كاف إلى العاصمة الإدارية الجديدة

وزير الري بمؤتمر المناخ: مصر نفذت مشروعات للتكيف بتكلفة 8.5 مليار دولار


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها الـ 50.. ملابس أثارت الجدل لـ رانيا يوسف.. شاهد

من 2 لـ3 فناجين يوميا.. جمال شعبان يكشف مفاجأة سارة لمحبي القهوة

ناقد موضة يهاجم نادين نجيم بسبب فستانها في مهرجان البحر الأحمر.. شاهد

سعر غير متوقع لـ فستان دينا الشربيني بمهرجان البحر الأحمر.. شاهد

فيديو

هجوم غير مسبوق.. إسرائيل على علم بهجوم حماس منذ أكثر من عام

اللي هيحاسبني ربنا.. هجوم شديد على مروة عبد المنعم بسبب ابنتها

بأسلوب خاص| الأسرى يودعون حماس أثناء تسليمهم للاحتلال.. فيديو

كملي جميلك والبسي الحجاب.. سبب اعتزال الفنانة إنجي شرف بشكل مفاجئ.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : صراع الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. وشرعية الأمر الواقع

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: احذر الحرابي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الراعي الرسمي للإنسانية في المنطقة

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: بدلة "بيبي" وبيجامة "جو"

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

اﻟﻤﺰﻳﺪ