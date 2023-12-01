تشكيل المصري لمواجهة انبي في الجولة السابعة من الدوري

أعلن علي ماهر المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري عن تشكيلته المختارة لمباراته بالجولة السابعة من الدوري والتي تجمعه مع فريق إنبي والمقرر إقامتها في الرابعة عصر اليوم الجمعة على ستاد الجيش ببرج العرب.



وضمت تشكيلة المصري كل من : محمود جاد لحراسة المرمى ، كريم العراقي ، عمرو موسى ، أحمد أيمن منصور ، عمرو سعداوي لخط الدفاع ، محمود حمادة ، حسن علي كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط ، محمد الشامي ، الياس الجلاصي ، غيلاس جناوي كثلاثي ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد فخر الدين بن يوسف .

وضمت قائمة بدلاء المصري كل من عصام ثروت ، محمد دبش ، حسين السيد ، ايزي ايميكا ، أسامة الجزار ، يوسف الجوهري ، سمير فكري ، ميدو جابر ، ليستويل أمانكونا.