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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصرع عشرات الإثيوبيين في هجمات طائفية بولاية أوروميا

صدى البلد

لقي 45 شخصًا مصرعهم في هجومين عنيفين منفصلين وقعا الأسبوع الماضي في منطقتي أرسي وكيليم ووليجا في منطقة أوروميا بإثيوبيا. 

وقال سكان منطقة شيركا إن ما مجموعه 36 شخصًا قتلوا على يد مسلحين مجهولين في أعقاب الهجمات التي ارتكبت يومي 23 و27 نوفمبر 2023، أوضح أحد السكان المجهولين لإذاعة صوت أمريكا أن الضحايا كانوا من المسيحيين الأرثوذكس وأن الهجمات كانت على أساس الهوية، مضيفًا أن من بين الضحايا أطفال ونساء مسنات.

وقدر هايلو أدوغنا، رئيس مكتب الاتصالات في ولاية أوروميا الإثيوبية، عدد القتلى في الهجمات التي وقعت في منطقة سيركا بـ 27 شخصا، متهما جيش تحرير أورومو بارتكاب الجريمة، مضيفا لـ"إذاعة صوت أمريكا" أن الجماعة المسلحة ارتكبت هذه الفظائع رداً على الهجوم الحكومي الأخير في منطقة تشاواكا بمنطقة بونو بيديل.

ونفى المتحدث باسم مكتب الشؤون القانونية عودة طربي، بشدة الاتهامات القائلة بأن الحكومة تتخذ من مكتب الشؤون القانونية كبش فداء بعد أن ارتكبت قواتها فظائع واسعة النطاق بما في ذلك قتل المدنيين وحرق المنازل في الفترة ما بين 24 و 27 نوفمبر 2023 في المنطقة.

وفي حادث منفصل وقع في 24 نوفمبر 2023، قُتل 9 أشخاص في منطقة جيدامي بمنطقة كيليم ووليجا، الدكتورة لاليزا إلياس، رئيسة قسم التبشير واللاهوت في الكنيسة الإنجيلية الإثيوبية، لشبكة "بي بي سي" إن الضحايا كانوا يشاركون في صلاة ليلية في جماعة مانا هامو التابعة للكنيسة الإنجيلية الإثيوبية، ميكاني يسوس (EECMY)، عندما اختطفهم مسلحون مجهولون.

وحسب لاليزا، فإن الأشخاص التسعة، الذين عثر عليهم ميتين بعد يومين، كان من بينهم قادة الكنيسة ومنظموها الذين كانوا يصلون استعدادًا لخدمة الأحد، ولم يكن أي منهم متورطًا في أنشطة سياسية.

ولم يتم التعرف على مرتكبي الجريمة وفقًا للاليزا، لكن صور المتوفى التي لم يتم التحقق منها، والمتراكمة فوق بعضها البعض، تم تداولها على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية مع ادعاءات بأن القوات الحكومية ارتكبت جريمة القتل، ولم تصدر الكنيسة ولا الحكومة بيانا رسميا بشأن حادث القتل في منطقة جيدامي.

وفي أعقاب انهيار الجولة الثانية من المحادثات بين الحكومة الإثيوبية وأوروميا، تصاعدت الأعمال العدائية بين مكتب الشؤون القانونية والحكومة الإثيوبية خلال الأسابيع الماضية حيث وقع المدنيون في كثير من الأحيان في مرمى النيران المتبادلة.

وفي 20 نوفمبر 2023، قُتل أربعة مدنيين وسط قتال عنيف بين القوات الحكومية والجماعة المسلحة في منطقة سولولا فينتشا بمنطقة هورو جودورو ووليجا، حسبما ذكرت صحيفة أديس ستاندرد الإثيوبية، وبعد يومين، أبلغت منظمة "أراتا بيوليسا أوروميا" التابعة لـ OLA عن مقتل ما لا يقل عن 25 مدنيًا، في غارة جوية بطائرة بدون طيار حكومية، حسبما زُعم، في مناطق تشاواكا في منطقة بونو بيديل. 

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