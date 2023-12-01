مسئول بنادي الهلال السعودي لصدى البلد: ديربي الرياض يجذب أنظار العالم وهذه فرص التتويج بالدوري

الهلال في صدارة دوري روشن السعودي

- صفقات قوية تجذب انظار العالم الى الهلال

- ديربي الرياض هو الاقوى في البطولة

- المدرب البرتغالي يمتلك نقاط قوة

- المدرجات كاملة العدد





في دربي خطف أنظار العالم، يستضيف ملعب الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية الرياض مباراة نادي الهلال ونادي النصر، الليلة الساعة 8 مساءا بتوقيت القاهرة، في الجولة الـ 15 من مسابقة دوري روشن السعودي للعام 2023- 2024، بحضور 70 الف متفرج.



ويحتل الهلال صدارة المسابقة الأبرز في المنطقة العربية برصيد 38 نقطة من 12 انتصارًا وتعادلين في 14 مباراة، ولم يتعرض للهزيمة أبدًا خلال جولات المسابقة حتى الآن، أما النصر فيحتل وصافة الدوري السعودي برصيد 34 نقطة: 11 انتصارًا وتعادل وهزيمتين.

لعب الهلال ضد النصر في 173 مباراة بمختلف البطولات الرسمية، ويعتبر الفريقان من أكبر الفرق السعودية والآسيوية.. تغلب الهلال في 67 مرة، بينما فاز النصر في 61 مباراة فقط، وحسم التعادل المباراة 43 مرة.



ويقول الكابتن، حمدي منصور، مشرف عام لأكاديمية نادي الهلال السعودي، في حوار خاص لموقع صدى البلد “يشهد نادي الهلال لكرة القدم تطورا سريعا باستقطاب نجوم عالميين مثل نيمار وسافيتش وكولوبالي وياسين بونو مؤخرا، ليسطر اسمه وسط الأندية الأكثر شهرة في الوطن العربي.”

ويضيف، حمدي منصور،الذي أنهى دراسته من كلية التربية الرياضية جامعة المنصورة عام 2007، ثم بدأ رحلة إنجازاته وانتقاله الى المملكة العربية السعودية عام 2010 حتى وصل إلى توليه منصف مشرف عام لأكاديمية نادي الهلال السعودي، إن نادي الهلال أصبح محط أنظار العالم بقياداته الكبيرة والحكيمة ونجومه العالميين وذلك تحت مظلة رؤية المملكة العربية السعودية لتطوير الرياضة 2030.

وتابع، الكابتن منصور تعتبر أكاديمية نادي الهلال الركيزة الأساسية للفريق الأول حيث التحق منها رسميا 161 لاعبا للفئات السنية بعد إعدادهم بشكل مناسب داخل الأكاديمية لفترات طويلة، كذلك 16 لاعبا من الأكاديمية التحقوا بالمنتخب الوطني خلال فترة عملي بالأكاديمية الأمر الذي نعتبره عظيما ومشرفا لنا جميعا.

حمدي منصور

ويتوقع حمدي منصور ان تكون المباراة محط انظار العالم الرياضي حول العالم، خاصة بوجود لاعبين دوليين كبار في الناديين مثل كريستيانو رونالدو وسافيتش وبرونو سافيو وارتباط اسم ليونيل ميسي بنادي الهلال بداية الموسم، اضافة الى وجود اللاعين الاساسيين للمنتخب السعودي في الناديين الامر الذي يرفع من القيمة التسويقية للفريقين ويعزز من اهمية المباراة.



ويضيف حمدي منصور انه فيما يخص الهلال فان عودة سافيتش الى صفوف لاعبي الهلال بعد اصابته، وتأكيد جاهزية كريستيانو رونالدو للمشاركة مع النصر يضيف بريق وتنافسية عالية للمباراة التي تعتبر بمثابة بطولة مستقلة داخل دوري روشن السعودي الذي اجتذب انظار الدول الكروية ليصبح من اهم دوريات المنطقة.

كما تابع منصور ان توافر لاعبين في مستوى جهزية عالية يساعد المدرب البرتغالي خيسوس في احكام المباراة لنادي الهلال خاصة ان غريمه النصر يشهد مستوى بدني وفني مميز.

كما ان البرتغالي اعتمد على محمد البريك، كظهير ايسر للهلال والذي اثبت جدارة خلال المبارتين السابقتين مما يضيف ورقة لعبة قوية للفريق.



وفي توقعاته للمباراة، يستكمل حمدي كلامه قائلا " مستحيل تعتبرها مباراة سهلة او واضحة المعالم، لكنه سيكون ديربي عالمي بحضور 70 الف متفرج نفذت تذاكر حضورهم منذ الساعات الاولى للاعلان عن المباراة.





تشكيل الفريقين





تشكيل الهلال المتوقع ضد النصر

ياسين بونو

محمد البريك - علي البليهي - كاليدو كوليباري - سعود عبد الحميد

محمد كنو - سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش - روبن نيفيش

ميشيل ديلجادو - مالكوم أوليفيرا - ألكسندر ميتروفيتش

تشكيل النصر المتوقع ضد الهلال

نواف العقيدي

أليكس تيليس - عبدالله مادو - عبد الإله العمري - سلطان الغنام

مارسيلو بروزفيتش - أوتافيو - سيكو فوفانا

ساديو ماني - كريستيانو رونالدو - أندرسون تاليسكا

ويغيب خمسة لاعبين عن المواجهة المرتقبة غدا الجمعة بين الهلال والنصر في ديربي الرياض لحساب المرحلة الـ15 من دوري روشن السعودي لكرة القدم.

واللاعبون الخمسة كلهم يمثلون الهلال وسيغيبون بسبب الإصابة وهم، البرازيلي نيمار، والحارس محمد العويس، والظهير الأيسر ياسر الشهراني، وناصر الدوسري، والمدافع حسان تمبكتي.

في المقابل، تأكدت جاهزية كل لاعبي النصر لمواجهة الهلال وبالأخص قائد الفريق الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو بعدما شارك في التدريبات الجماعية الخميس.

وكان رونالدو تعرض للإصابة في مباراة النصر وبرسيبوليس الإيراني، الاثنين الماضي في الجولة الخامسة من دور المجموعات ضمن مسابقة دوري أبطال آسيا.

ولم يكمل البرتغالي تلك المباراة التي أقيمت على ملعب "الأول بارك" في الرياض وانتهت بالتعادل السلبي، وخرج في الدقيقة 78 متأثرا بإصابة في رقبته تعرض لها بعد التحامه مع حارس الفريق الإيراني خلال محاولته الارتقاء للحصول على إحدى الكرات.



من هو حمدي منصور؟





ولد الشاب حمدي صبري منصور، في مدينة المنصورة محافظة الدقهلية، ولعب في فئات سنية مختلفة لعدد من الأندية الرياضية في كرة القدم، قبل أن يلتحق بمجال دراسته وعمله في نفس الوقت كمدرب ثم كمشرف فني للبرامج واختيار المدربين لأكاديمية برشلونة في المملكة العربية السعودية، كما سافر فترات معايشة في نادي برشلونة لأربع جولات متتالية وحضور كأس العالم للأكاديمية لثلاث مرات.

وفي عام 2018، التحق حمدي منصور بنادي الهلال كنائب عام على الفئات السنة، ثم مشرف عام لأكاديمية نادي الهلال، والتي تتواجد في الرياض والخبر وجدة وسط اختلاف كبير واهتمام ملحوظ بالرياضة لتصبح تحت الأضواء العالمية، خاصة أن نادي الهلال هو الأكثر جماهيرية والأكثر تتويجا بالبطولات في المملكة وقارة آسيا.

