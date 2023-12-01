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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

فيلم تسجيلي بمؤتمر الأشراف لدعم السيسي عن التنمية والنهضة بمصر

نقابة الأشراف
نقابة الأشراف

عرضت نقابة الأشراف فيلما تسجليًا، خلال مؤتمرها الجماهيري الحاشد لدعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي في انتخابات رئاسة الجمهورية، بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر.

فيلم تسجيلي بمؤتمر "الأشراف" لدعم الرئيس عن التنمية والنهضة على أرض مصر

واستعرض الفيلم الجهود التي قدمها الرئيس عبدالفتاح السيسي والطفرة والتنمية التي تحققت في شتى المجالات منذ توليه مهام منصبه.

وخلال الفيلم التسجيلي قدم محمود الشريف نقيب  الأشراف، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على ما قدمه من تقدير لمقامات أولياء الله الصالحين، وإصدار توجيهاته بتطويرها والأماكن المحيطة بها.

وأعلن نقيب الأشراف،  تأييد وترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية،  لاستكمال مسيرة الإصلاح والبناء والتعمير، وما قدمه من إنجازات تقارب المعجزات لبناء مصر الحديثة.

ووجه نقيب الأشراف التحية والتقدير إلى الشعب الفلسطيني، متمنيا عودة القدس الشريف، موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لما قدمه من دعم لهذه القضية.

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بالقرآن والسلام الوطني.. انطلاق المؤتمر الحاشد لنقابة الأشراف لدعم وتأييد الرئيس السيسي

نقيب الأشراف يؤكد ضرورة المشاركة الإيجابية في انتخابات رئاسة الجمهورية

طالب محمود الشريف، نقيب الأشراف، الحاضرين فى المؤتمر الجماهيري الحاشد لنقابة الأشراف، بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء غزة، موجها التحية لشعب فلسطين الصامد وأبناء غزة البواسل.

ووجه نقيب الأشراف، خلال المؤتمر الجماهيري الحاشد الذي يعقد الآن بمركز الأزهر للمؤتمرات لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح  السيسي في الانتخابات الرئاسية، الشكر للحضور في المؤتمر الحاشد، مشددا على ضرورة المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية وتوجهم بكثافة إلى صناديق الاقتراع.

وأكد نقيب الأشراف دعم الأشراف للرئيس عبد الفتاح السيسي، ورجت القاعة بالهتافات للرئيس السيسي بـ:"تحيا يا مصر .. تحيا مصر.. تحيا مصر".

انطلاق المؤتمر الحاشد لنقابة الأشراف لدعم وتأييد الرئيس السيسي

 

انطلقت قبل قليل فعاليات المؤتمر الجماهيري الحاشد الذي تنظمه نقابة الأشراف بمركز الأزهر للمؤتمرات لدعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية.

وبدأت فعاليات المؤتمر بتلاوة آيات الذكر الحكيم للقارئ الشيخ الدكتور أحمد نعينع، وعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، وكلمة ترحيبية للسيد محمود الشريف نقيب الأشراف.

ويحضر فاعليات المؤتمر، الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار  العلماء، رئيس اللجنة العلمية بنقابة الأشراف، والدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، مفتي الجمهورية السابق، والدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، والدكتور محمد ابوهاشم وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب، والأنبا إرميا الأسقف العام، رئيس المركز الثقافي القبطي، ومحمد سعفان وزير القوى العاملة السابق، والعديد من الشخصيات السياسية والدينية والحزبية وسفراء بعض الدول بالقاهرة، والعديد من أبناء الأشراف على مستوى الجمهورية.

الأشراف نقيب الاشراف انتخابات رئاسة الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي مركز الأزهر للمؤتمرات

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