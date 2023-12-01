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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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توافد الجالية المصرية على مقر السفارة بالدوحة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية.. فيديو

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

استعرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، توافد عدد من المصريين المقيمين في قطر إلى السفارة المصرية في العاصمة الدوحة للإدلاء بأصواتهم بالانتخابات الرئاسية المصرية 2024.

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ويستمر تصويت المصريين فى الخارج على مدار ٣ أيام متتالية اعتبارا من اليوم الجمعة، وفقًا للجدول الزمني المعلن لإجراءات الانتخابات الرئاسية الذى أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، وتفتح اللجان الانتخابية خارج مصر أبوابها اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لدولة المقر.

 

ويحق لكل مصرى متواجد خارج مصر في اليوم الذى تجرى فيه انتخابات رئيس الجمهورية، الإدلاء بصوته في الانتخاب إعمالاً لحكم المادة 29 من القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية، حيث تجرى الانتخابات فى الخارج في 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

قطر الانتخابات الرئاسية

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