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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

سعودي كلمة السر| محمد رمضان يعتذر.. وعمرو أديب يفعلها خلال أيام ..ما القصة؟

محمد رمضان وعمرو
محمد رمضان وعمرو أديب

قدم الفنان محمد رمضان، اعتذارا  للإعلامي عمرو أديب، عقب قرابة أشهر طويلة من نُشوب خلاف بينهما وإهانة محمد رمضان لعمرو فى أكثر من منشور عبر حساباته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. 

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عمرو أديب ومحمد رمضان 

من الشخص الذي أصلح بين محمد رمضان وعمرو أديب؟

وجاء الاعتذار بعد تدخل تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، ونشر الإعلامي عمرو أديب عبر حسابه على موقع إكس تفاصيل التصالح وقال: اتصل بي اليوم الفنان محمد رمضان وأبدى اعتذاره لي عما بدر منه تجاهي الشهور الماضية وقبلت الاعتذار وعفا الله عما سلف، شكرا لوساطة معالي المستشار تركي آل الشيخ دائما تسعى للخير والمحبة.

القصة الكاملة لأزمة عمرو أديب ومحمد رمضان 

شن الإعلامي عمرو أديب هجومًا عنيفًا على رمضان بعد رد فعله على حكم ضده بدفع 6 ملايين جنيه تعويضًا للطيار أشرف أبو اليسر، حيث ظهر وهو يلقي أموالًا في حمام السباحة.

وعلق أديب: "الناس مش لاقية فلوس وأنت بترميها حتى لو مزيفة اللي فاكرينه موسى طلع فرعون"، في إشارة إلى اسم مسلسل رمضان حينها “موسى".

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وهذا الكلام جعل محمد رمضان يرد بهجوم أكثر عنفا ويسخر من الإعلامي عمرو أديب دائما.

وكان أديب قد قال ردا على هجوم رمضان:  "يا أنا يا أنت، نروح للقاضي وهو يحكم باللي شايفه، ولو محدش رباك أنا هربيك، اذا كان غرورك يصور لك أنك تعمل أي شيء وهيعدي، لو فاكر أنك مسنود البلد دي مفيهاش حد مسنود وأدينا قاعدين بيننا القضاء، أنا مش راجل قليل الأدب، ويا أنا يا أنت يا محمد رمضان، والقانون مش بيسند حد وبينا القضاء.

ما مصير بلاغات عمرو أديب ضد محمد رمضان؟

وقامت نيابة أكتوبر، بإحالة 4 بلاغات تقدم بها الإعلامي عمرو اديب، ضد الفنان محمد رمضان، إلى المحكمة ، بعد ثبوت إستعمال الثاني عمدًا مقاطع من برنامج "الحكاية"، بصوت الإعلامي، مع اخرى يظهر بها الفنان ، بهدف المساس وسب وقذف "أديب".

ومن المقرر أن يتوجه الإعلامي عمرو أديب خلال الأيام القليلة المقبلة إلى المحكمة للتنازل عن جميع البلاغات التي تقدم بها ضد الفنان محمد رمضان. 

 

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