رونالدو يقود تشكيل النصر لمواجهة الهلال في ديربي الرياض

تصدر البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر، تشكيل فريق النصر في ديربي الرياض مع الهلال التي تقام مساء اليوم الجمعة، على ستاد مدينة الملك فهد الرياضية في قمة الجولة 15 من الدوري السعودي للمحترفين.

تشكيل النصر أمام الهلال

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: أليكس تيليس - إيمريك لابورت – علي لاجامي - سلطان الغنام.

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش - أوتافيو مونتيرو – سيكو فوفانا.

خط الهجوم: ساديو ماني – أندرسون تاليسكا - كريستيانو رونالدو.



ويحتل الهلال صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 38 نقطة، متفوقًا على النصر، الذي يأتي ثانيًا بفارق 4 نقاط.