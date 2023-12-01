ميتروفيتش يقود هجوم الهلال أمام النصر في ديربي الرياض

أعلن جورجي جيسوس، مدرب الهلال تشكيل فريقيه للمباراة المرتقبة مع النصر في ديربي الرياض على استاد مدينة الملك فهد الرياضية في قمة الجولة 15 من الدوري السعودي للمحترفين.

ويشهد تشكيل الهلال عودة ميتروفيتش بعد غيابه عن تشكيلة مباراة نافباخور الأوزبكي الأخيرة في دوري أبطال آسيا.

تشكيل الهلال أمام النصر

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: محمد البريك – علي آل بليهي - كاليدو كوليبالي - سعود عبدالحميد.

خط الوسط: برونو نيفيز – سيرجي سافيتش - سالم الدوسري - مالكوم – ميشايل ديلجادو.

خط الهجوم: ألكسندر ميتروفيتش.

ويحتل الهلال صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 38 نقطة، متفوقًا على النصر، الذي يأتي ثانيًا بفارق 4 نقاط.