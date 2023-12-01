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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية تتابع سير العملية الانتخابية للمصريين في الخارج.. صور

صدى البلد

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية، اليوم الجمعة عدة صور أثناء متابعة سير العملية الانتخابية للمصريين في الخارج.

وقال الخارجية المصرية في بيان لها :"متابعة سير العملية الانتخابية.. حرص من سفارات وقنصليات جمهورية مصر العربية على توفير كافة التسهيلات لدعم أعضاء الجاليات المصرية للإدلاء بأصواتهم في انتخابات رئاسة الجمهورية ٢٠٢٤".

وأجرى المستشار أحمد بندارى، مدير الجهاز التنفيذي بالهيئة الوطنية للانتخابات، مع غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات، اتصالات بتقنية الفيديو كونفرانس، مع مسؤلين البعثات الدبلوماسية بالدول ورؤساء لجان الاقتراع فى الانتخابات الرئاسية 2024 للمصريين بالخارج.

وأكد رؤساء لجان الاقتراع فى الانتخابات الرئاسية 2024 للمصريين بالخارج، سير العملية الانتخابية وفتح لجان الاقتراع، وأنه تم تدريب أعضاء اللجان على المستوى الفني على نظم وآليات تسيير العملية الانتخابية.

 

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