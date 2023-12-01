نشرة «الداخلية»| محاولة اختطاف صاحب مصنع.. وسقوط مستريح المنوفية.. وضبط 11 ألف قضية تسول

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها في جميع المحافظات، من الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، إلى مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، وكذلك جرائم التسول.



محاولة اختطاف صاحب شركة

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، من أحد الأشخاص، بمشاهدته لـ(3 أشخاص مجهولين) يستقلون مركبة "توك توك" يقومون باصطحاب شخص، عنوة، داخل المركبة، والانصراف مسرعين.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد الشخص المختطف (مالك شركة توريدات – مقيم بدائرة قسم شرطة العمرانية – له معلومات جنائية) ، وأن وراء ارتكاب الواقعة (سائق "توك توك" ، مندوب مبيعات، عامل، مقيمين بمحافظة الجيزة).

وعقب تقنين الإجراءات؛ تم ضبطهم ومركبة "توك توك" المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهم؛ أقر مندوب المبيعات بوجود خلافات مالية بينه والمجنى عليه، فقام بالاستعانة بالمتهمين لارتكاب الواقعة، واصطحبوا مالك الشركة إلى شقة سكنية ملك أحدهم، مُستقلين مركبة "التو ك توك"، واحتجازه بداخلها وتعدى أحدهم عليه بالضرب.

واتخذت الإجراءات القانونية.

مستريح المنوفية

كما أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، إنشاء أحد الأشخاص “صفحة احتيالية” على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تحمل مسمى إحدى الشركات، والإعلان من خلالها عن تلقيه مبالغ مالية من المواطنين؛ بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال الصناعات الدوائية، دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة، بالمخالفة للقانون.. وكذا قيامه بإنشاء مكتب إداري (وهمي) للشركة المزعومة، كائن بدائرة مركز شرطة السادات بالمنوفية، واتخاذه من ذلك المقر وكرا لممارسة نشاطه المشار إليه.

وباستكمال التحريات؛ أمكن تحديد القائم على إدارة الصفحة المشار إليها، وتبين أنه (مهندس مدني حر– له معلومات جنائية).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الشركة الوهمي المشار إليه، وضبط بحيازته هاتف محمول، وبفحصه فنيا؛ تبين وجود دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي.

واتخذت الإجراءات القانونية.

المدرس المزور

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم تزوير المحررات الرسمية، وتقليد الأختام، والترويج لبيعها.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، ترويج (مدرس- مقيم بدائرة مركز شرطة المنصورة بالدقهلية) للمحررات الرسمية والعرفية والشهادات الدراسية، عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بمقابل مادي.

وعقب تقنين الإجراءات؛ تم ضبطه، وبحوزته (6 شهادات بأسماء مختلفة "منسوب صدورها لإحدى الأكاديميات" – شهادة خبرة "ممهورة بأكلاشية منسوب صدوره لذات الأكاديميات" – هاتف محمول" وبفحصه؛ تبين احتوائه على محادثات بين المتهم وآخرين، تُفيد نشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.

وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات والضبط؛ أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.

واتخذت الإجراءات القانونية.

الاتجار في العملة

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمره مساعد وزير الداخلية، بمشاركة الأجهزة الأمنية المعنية، من ضبط (مالك مصنع بلاستيك، مهندس- مقيمان بمحافظة المنوفية)؛ لقيامهما بمزاولة نشاط في مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.. وبحوزتهما (مبالغ مالية "عملات أجنبية").

وبمواجهتهما؛ اعترفا بحيازتهما للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.

واتخذت الإجراءات القانونية.

سرقة شقة

كشفت الأجهزة الأمنية، تفاصيل تداول خبر في أحد المواقع الإخبارية، يتضمن سرقة شقة بدائرة قسم شرطة الخصوص بمديرية أمن القليوبية.

وبالفحص؛ تبين ورود بلاغ بتاريخ 23-11-2023 لقسم شرطة الخصوص، من (مقاول)، يفيد اكتشافه سرقة (بعض الأجهزة الإلكترونية والملابس) من داخل الشقة سكنه بدائرة القسم.

وأسفرت التحريات، عن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (4 عاطلين "لهم معلومات جنائية"– مقيمون بدائرة القسم ).

وبمواجهتهم؛ اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن المسروقات.

وباستدعاء المبلغ؛ تعرف على المسروقات، وقرر أنها خاصته، واتهم سالفي الذكر بارتكاب الواقعة.

واتخذت الإجراءات القانونية.

ضبط جرائم التسول

شنت الأجهزة الأمنية، حملات مُكبرة، استهدفت ضبط جرائم التسول في العديد من الميادين والشوارع الرئيسية بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية.

وأسفرت جهود الحملات خلال شهر نوفمبر 2023، عن ضبط 11091 قضية تسول.

واتخذت الإجراءات القانونية.