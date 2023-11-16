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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السجن 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لديلر الحشيش في بولاق الدكرور

صدى البلد

قضت محكمة جنايات الجيزة بمعاقبة المتهم ح.م.س،بالسجن 6 سنوات وغرامة مالية قدرها 100الف جنيه بتهمة الإتجار في المخدرات في دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

 

وتعود أحداث الواقعة لسنة 2023 عندما وجهت النيابة العامة للمتهم ح.م.س، حيث احرز بقصد الإتجار جوهرا مخدرا للحشيش،وأحرز كذلك جوهرا مخدرا للميثافيتامين،وسلاح ابيض مطوه بقصد الإتجار في دائرة بولاق الدكرور.

 

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وشهد معاون مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، بأنه حال مروره الأمني بدائرة القسم ابصر المتهم ممسكا بيده سلاحا أبيضا مطوه، فتوجه صوبه وتمكن من ضبطه والسلاح من يده، وبتفتيشه عثر بين طيات ملابسه على 12 أكياس لجوهرة الحشيش المخدر و20 كيسا لجوهر الميثافيتامين المخدر ومبلغ مالي، وبمواجهه أقر بإحراز ها للاتجار والمبلغ المالي من حصيلته والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارته.

 

وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات عبارة عن 20 كيسا لجوهر الميثافيتامين المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات، وعشرة أكياس لأجزاء نباتية خضراء لنبات الحشيش، وتحوي المادة الفعاله للحشيش المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.

 

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار وتم إحالته إلى محكمة جنايات الجيزة التي أصدرت حكمها السابق.

محكمة جنايات الجيزة السجن 6 سنوات قسم شرطة بولاق الدكرور غرامة مالية النيابة العامة

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