الهجرة : غرفة إدارة الأزمات تتابع انتخابات الرئاسة مع القنصليات والسفارات بالخارج

قالت سها جندي، وزيرة الهجرة، إن هناك 137 جالية تشارك في انتخابات الرئاسة 2024 حول العالم، مشيرة إلى الانتخابات الرئاسية لها مكانة واهتمام كبير، بالتزامن مع الأزمات الدولية والأزمات الاقتصادية التي تأثرت بها الدول.

وطالبت وزيرة الهجرة خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “حقائق وأسرار”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامى مصطفى بكرى، المواطنين حول العالم المشاركة في الانتخابات الرئاسية، واختيار رئيس مصر القادر على العبور بها لبر الأمان.

غرفة إدارة الأزمات

وأوضحت وزيرة الهجرة أن هناك غرفة إدارة الأزمات بالوزارة تتابع مع الجاليات في الخارج بشكل مستمر؛ لحل الأزمات التي تواجههم خلال المشاركة في هذا الماراثون المهم.

ووجهت سها جندي الشكر لمجموعة العمل التي تتواجد باستمرار لمتابعة عمل البعثات في الانتخابات الرئاسية، مؤكدة أن غرفة العمليات تتواصل باستمرار مع القنصليات والسفارات بالخارج.