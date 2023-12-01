المفتى: الاحتكار من أعظم المعاصي والقائم به ملعون

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن الشرع الشريف نهى عن احتكار السلع وحرَّمه، ودَلَّت النصوص الشرعية على أَنَّ الاحتكار من أعظم المعاصي.

وأضاف شوقي علام خلال حواره مع برنامج “نظرة"،المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم الاعلامى حمدى رزق ، أن المحتكر لعن وينتظره العذاب الشديد في الآخرة ؛ مستشهدا بوصف المحتكر بالخاطئ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ» وغيره من الأدلة.

منعدم الضمير

وأضاف المفتي أن المحتكر منعدم الضمير وآثم إذا قصد حجب السلع عن أيدي الناس؛ إضرارًا بهم حتى يصعب الحصول عليها وترتفع قيمتها؛ وبهذا يحصل المحتكرون على الأرباح الباهظة دون منافسة تجارية عادلة، وهو من أشدِّ أبواب التضييق والضرر.

وتابع المفتي: السلع التي يجري فيها الاحتكار هي كل ما يقع على الناس الضرر بحبسها، ولا مانع من اتِّخاذ الدولة لإجراءات تمنع الاحتكار.