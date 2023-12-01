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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعليمات هامة للطلاب المتخلفين عن تسجيل المقررات الاختيارية.. تفاصيل

طلاب
طلاب

أعلن الدكتور محسن صالح عميد كلية الأثار جامعة القاهرة ، تعليمات هامة للطلاب الذين تخلفوا عن تسجيل المقررات الاختيارية.

وقال الدكتور محسن صالح ، على جميع الطلاب الذين تخلفوا عن تسجيل المقررات الاختيارية الكترونيا ضرورة التوجه لادارة شئون الطلاب بالكليه للتسجيل ورقيا ، وذلك يوم الأحد القادم الموافق ٣ ديسمبر ، ومن سيتخلف عن هذا المعاد لن يتم ادراج اسمه في كشوف المقررات الاختيارية.

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رئيس جامعة القاهرة عن تدريب كلية التربية: نحقق متطلبات وزارة التعليم

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عميد كلية الدراسات الأفريقية العليا: نشجع الطلاب على التصويت في انتخابات الرئاسة

جامعة القاهرة 
 

على الجانب الأخر ،  نظمت كلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة وإشراف الدكتور عطية الطنطاوي عميد الكلية، ندوة حول "المشاركة السياسية والديمقراطية في مصر"، تحت شعار مصر تستحق (انزل – شارك)، حاضر فيها الدكتور محمود أبو العينين أستاذ العلوم السياسية وعميد الكلية الأسبق، وذلك بحضور وكلاء الكلية، ورؤساء الأقسام، وأعضاء هيئة التدريس، وطلاب الدراسات العليا بالكلية.

وتناولت الندوة، حث منسوبي الكلية على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية تأكيد لمبدأ المواطنة والذي يعني إقامة دولة ديمقراطية حديثة، وأن يكون لهم دور مهم وإيجابي في صياغة مستقبل مصر.

وأكد الدكتور عطية الطنطاوي عميد الكلية، ضرورة المشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية كونها تعد واجبًا وطنيًا ومن أهم الحقوق الدستورية للمواطنين ولها تأثير في صنع الحاضر والمستقبل، وذلك من خلال تشجيع جميع منتسبي الجامعة على المشاركة في التصويت الحر لصالح المرشح الرئاسي الأنسب لهم انطلاقًا من مدى تأثير الصوت الانتخابي في العملية الانتخابية وسط إطار من الديموقراطية والحرية التامة، ودون أي إجبار، والتصويت الحر في الانتخابات.

الدكتور محسن صالح كلية الاثار جامعة القاهرة عميد كلية الاثار جامعة القاهرة تسجيل المقررات الاختياريه

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